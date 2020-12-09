  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者（組圖，有片）

國情動向 19:34 2020/12/09

分享：

人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者（組圖，有片）

中國新一代「人造太陽」、可控核聚變研究裝置「中國環流器二號M（HL-2M）」上周首度放電，標誌中國在這一領域技術躋身全球前位置。但中國推進核聚變－－新能源科技的道路並不平坦，曾因美國影響力，在「人造太陽國際俱樂部」被拒諸門外，幾經困難始能發展出今日的高端技術。

所謂人造太陽，即一種以核聚變為基礎的新能源，目前尚在研製中，並未投入商業運用。

中國早在上世紀五十年代，已跟國際同步開展核聚變領域研究，並於1965年在四川樂山建成了國家核聚變研究基地——西南物理研究所，即今中核集團核工業西南物理研究院。

↓中國人造太陽「環流器二號M（HL-2M）」組圖：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

科技日報文章指，蘇聯科學家後來提出「托卡馬克（Tokamak）」方案，即用磁約束控制核聚變，目前全球研製中的人造太陽－－核聚變發電項目，基本都是依此方案進行。

中國的「托卡馬克」研究雖仍在起步，但八十年代製造出了「中國環流器一號」，光設計圖紙就有3層樓那樣高。這為中國核聚變研究領域奠定基礎，培養了人才隊伍。

如欲了解更多有關人造太陽技術，請點擊閱讀：

中國人造太陽1.5億度熱過真太陽  揭大國戰略（組圖，有片）

中國人造太陽懶人包：聚變能源比核能安全不會核爆

至上世紀90年代，中國國用羽絨服、牛仔褲、瓷器等生活物資，換了蘇聯價值1800萬盧布的T-7的半超導托卡馬克裝置。

人造太陽是指核聚變發電項目  新能源一種

在當時經濟非常困難的情況下，中國主要依靠自己力量，對T-7及其低溫系統進行了根本性改造。1994年，更名為HT-7的大科學裝置成功研製，使中國成為繼俄、法、日之後第四個擁有超導托卡馬克裝置的國家。

也就在核聚變、托卡馬克裝置探索過程中，愈來愈多國家的科研人員認識到，人造太陽項目規模大、建設周期長、投資成本高，任何一個國家「關起門來搞建設」都無法解決所有難題。在1985年，美蘇首腦為此提出了「國際熱核聚變實驗堆計劃（The International Thermonuclear Experimental Reactor，ITER）」。

中國量子電腦原型機「九章」面世 比Google量子電腦快100億倍（有片）

【量子電腦懶人包】5個Q&A 揭開中國「九章」神秘面紗

ITER被視為一個強國俱樂部，在2001年之前一直將中國拒之門外；當時除了意識形態上的排斥，更主要是因為中國的科研水平還不高。

至2001年，由於美國退出，ITER成員國出於分攤經費的考慮，希望擴大參與國的範圍。

西方曾嫌中國技術低  拒中國加入ITER組織

中國借此再次申請加入，2003年正式以「平等夥伴」身份加入了ITER計劃談判——加入這個高「入門會費」的俱樂部，每個成員國要至少承諾10%的投入，約合人民幣100億元。

曾代表中國參與ITER談判的科技部原部長徐冠華憶述，中國參與ITER，是向世界凸顯中國是負責任、有能力的國家。

↓ITER國際合作建造的人造太陽：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

事實上，2006年，國際熱核聚變實驗堆（ITER）計劃《聯合實施協議》簽署，中國與歐盟、印度、日本、韓國、俄羅斯、美國共7方參與，計劃在法國共同建造一個世界上最大的超導托卡馬克實驗反應堆。

中國之後為這個項目提供技術貢獻。中國國際核聚變能源計劃執行中心主任羅德隆形容，國際合作建造的這個人造太陽，體積接近北京天壇祈年殿的尺寸，高30米，直徑30米，重達2.3萬噸。

【量子電腦】跑贏Google九章厲害團隊曝光：一群90後最小23歲

【量子電腦】九章長短跑都勁 3方面完勝美國技術（組圖）

其中，中國為此提供了自己研發的材料技術－－需要在0.8毫米直徑內拉出上萬根細絲，最關鍵的是，這樣精細的超導線圈，最短長度達1公里。

至今年7月28日，國際熱核聚變實驗堆（ITER）計劃重大工程安裝正式啟動，它位於法國南部卡達哈什，工地180公頃、相等於9個香港維園之大。ITER重達1250噸的底座已平穩落位於托卡馬克裝置基坑內臨時支撐上。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國人造太陽懶人包：聚變能源比核能安全不會核爆
今日
中國人造太陽懶人包：聚變能源比核能安全不會核爆
中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略（組圖，有片）
今日
中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略（組圖，有片）
中國新一代「人造太陽」首放電 被稱核聚變發展重大突破（組圖）
2020/12/07
中國新一代「人造太陽」首放電 被稱核聚變發展重大突破（組圖）
美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功
2020/12/08
美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功
【量子電腦懶人包】5個Q&A 揭開中國「九章」神秘面紗
2020/12/08
【量子電腦懶人包】5個Q&A 揭開中國「九章」神秘面紗
能源供應 新能源 創新科技及應用 科技產品 科技戰 經濟 建造 設計 日本 法國

上一篇文章

【制裁名單】全國人大：將對插手香港事務的美方人員實施對等制裁

下一篇文章

【華為5G】巴西擬這樣封殺華為 國內阻力大未必成事？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

《魔物獵人》對白捲辱華風波 MC Jin拍片道歉這樣說（有片，組圖）
《魔物獵人》對白捲辱華風波 MC Jin拍片道歉這樣說（有片，組圖）
【制裁名單】特朗普制裁留一手 美不敢全面觸怒中國
【制裁名單】特朗普制裁留一手 美不敢全面觸怒中國
【制裁名單】美批量制裁14人大高層 華春瑩用這4字回應
【制裁名單】美批量制裁14人大高層 華春瑩用這4字回應
拜登爆冷選黑人當防長 放棄「全殲中國海軍」女官
拜登爆冷選黑人當防長 放棄「全殲中國海軍」女官
【中澳關係】中國擴大對澳洲牛肉禁令 下個目標將是它？
【中澳關係】中國擴大對澳洲牛肉禁令 下個目標將是它？
美媒報「中國女間諜」色誘內情　專攻民主黨政客（組圖）
美媒報「中國女間諜」色誘內情　專攻民主黨政客（組圖）