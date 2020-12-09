▲ 人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者（組圖，有片）

中國新一代「人造太陽」、可控核聚變研究裝置「中國環流器二號M（HL-2M）」上周首度放電，標誌中國在這一領域技術躋身全球前位置。但中國推進核聚變－－新能源科技的道路並不平坦，曾因美國影響力，在「人造太陽國際俱樂部」被拒諸門外，幾經困難始能發展出今日的高端技術。

所謂人造太陽，即一種以核聚變為基礎的新能源，目前尚在研製中，並未投入商業運用。

中國早在上世紀五十年代，已跟國際同步開展核聚變領域研究，並於1965年在四川樂山建成了國家核聚變研究基地——西南物理研究所，即今中核集團核工業西南物理研究院。

↓中國人造太陽「環流器二號M（HL-2M）」組圖：

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科技日報文章指，蘇聯科學家後來提出「托卡馬克（Tokamak）」方案，即用磁約束控制核聚變，目前全球研製中的人造太陽－－核聚變發電項目，基本都是依此方案進行。

中國的「托卡馬克」研究雖仍在起步，但八十年代製造出了「中國環流器一號」，光設計圖紙就有3層樓那樣高。這為中國核聚變研究領域奠定基礎，培養了人才隊伍。

至上世紀90年代，中國國用羽絨服、牛仔褲、瓷器等生活物資，換了蘇聯價值1800萬盧布的T-7的半超導托卡馬克裝置。

人造太陽是指核聚變發電項目 新能源一種

在當時經濟非常困難的情況下，中國主要依靠自己力量，對T-7及其低溫系統進行了根本性改造。1994年，更名為HT-7的大科學裝置成功研製，使中國成為繼俄、法、日之後第四個擁有超導托卡馬克裝置的國家。

也就在核聚變、托卡馬克裝置探索過程中，愈來愈多國家的科研人員認識到，人造太陽項目規模大、建設周期長、投資成本高，任何一個國家「關起門來搞建設」都無法解決所有難題。在1985年，美蘇首腦為此提出了「國際熱核聚變實驗堆計劃（The International Thermonuclear Experimental Reactor，ITER）」。

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ITER被視為一個強國俱樂部，在2001年之前一直將中國拒之門外；當時除了意識形態上的排斥，更主要是因為中國的科研水平還不高。

至2001年，由於美國退出，ITER成員國出於分攤經費的考慮，希望擴大參與國的範圍。

西方曾嫌中國技術低 拒中國加入ITER組織

中國借此再次申請加入，2003年正式以「平等夥伴」身份加入了ITER計劃談判——加入這個高「入門會費」的俱樂部，每個成員國要至少承諾10%的投入，約合人民幣100億元。

曾代表中國參與ITER談判的科技部原部長徐冠華憶述，中國參與ITER，是向世界凸顯中國是負責任、有能力的國家。

↓ITER國際合作建造的人造太陽：

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事實上，2006年，國際熱核聚變實驗堆（ITER）計劃《聯合實施協議》簽署，中國與歐盟、印度、日本、韓國、俄羅斯、美國共7方參與，計劃在法國共同建造一個世界上最大的超導托卡馬克實驗反應堆。

中國之後為這個項目提供技術貢獻。中國國際核聚變能源計劃執行中心主任羅德隆形容，國際合作建造的這個人造太陽，體積接近北京天壇祈年殿的尺寸，高30米，直徑30米，重達2.3萬噸。

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其中，中國為此提供了自己研發的材料技術－－需要在0.8毫米直徑內拉出上萬根細絲，最關鍵的是，這樣精細的超導線圈，最短長度達1公里。

至今年7月28日，國際熱核聚變實驗堆（ITER）計劃重大工程安裝正式啟動，它位於法國南部卡達哈什，工地180公頃、相等於9個香港維園之大。ITER重達1250噸的底座已平穩落位於托卡馬克裝置基坑內臨時支撐上。

責任編輯：鄧國強

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