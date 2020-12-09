中超廣州富力傳欲改名「廣州藍獅」 被指粵語諧音具貶義否定

中國足協推進球隊名稱「中性化」及去企業化，明年賽季中超各球隊必須採用中性名稱。內地傳媒報道，曾有傳廣州富力將改名為「廣州藍獅」，但引來否定聲音，原因之一是「藍獅」粵語諧音有貶義意味，球隊最終或取名「廣州城」。

中國足協上月召開中超俱樂部投資人會議，會上明確2021賽季各球隊的名稱必須中性化。會上指出，中超16球隊中，僅有「大連人」一隊符合名稱中性化的規定，其餘15隊都要改名。據報，球隊名不得含有股東、股東關聯方或實際控制人的字號、商號，也不得使用諧音。

不過，有關規定引發爭議，日前包括國安、申花、泰達、建業和綠城球迷組織發布聯合聲明，抗議一刀切的做法，認為有損足球文化傳承。

但在爭議聲中，中性名繼續推進，其中廣州恆大改名「廣州隊」的方案，獲得到中國足協的肯定。

《信息時報》報道，廣州富力的改名進度備受關注。早前有消息稱，廣州富力將改用「廣州藍獅」，靈感源自富力的Logo上是的藍色獅子。

惟報道稱，這一方案引來不少否定聲音，除了因為中國球壇曾經有過廈門藍獅隊，「藍獅二字的諧音在粵語方言中亦有著貶義的意味」。富力另有「五羊」「廣州人」等方案，但不少球迷有反對聲音。據了解，目前「廣州城」成為最接近廣州富力改名的方案。

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責任編輯：林佩怡

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