中美對立燒到麻省理工 蓬佩奧卸任前說這話

中美對立未有特朗普政府即將下台而緩和,反而有滑向更尖銳之勢。美國國務卿蓬佩奧當地時間周三(9日)發表演說時,稱許多美國大專院校遭中國收買,自2013年以來至少收受13億美元、折合港幣逾100億元。他並稱,這些學校為避免惹中國不高興,實行自我審查,並點名美國麻省理工學院。

針對美方高層、包括蓬佩奧屢次指稱中國政府在美國學界擴張影響力,中方已多次回應,指這些指控毫無事實依據,無中生有等。

蓬佩奧斥資助海外組織散播外宣 限制華統戰部官員簽證

換走中國眼中釘蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人?

美國行政部門近期加大針對中國的力度,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)當天以中國對美國國安與學術自由帶來的挑戰為題,於佐治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)發表近20分鐘演說。

蓬佩奧:美院校2013年來 至少收中方13億美元

蓬佩奧稱,美國校園內部分中國共產黨受害者,為無辜中國人民,但中國不只鎖定自己人,他們也想影響美國學生、教授與學校行政人員。學術機構之所以甚少批評中國在知識產權及自由等行為,甚至實行自我審查,往往是因為害怕冒犯中國。

蓬佩奧舉例,麻省理工學院(MIT)對於請他到校園內發表中國挑戰演說不感興趣,MIT校長芮夫(Rafael Reif)暗示指出,他的發言主張可能會冒犯校內中國學生與教授。「但事實絕非如此,(我的)發言要保護的正是這些人,是要保護他們的自由」。

【中美角力】蓬佩奧被轟人渣攪屎棍 央視火力極罕見

【中美角力】蓬佩奧這樣嚇唬歐洲 促聯手抗衡中國

蓬佩奧聲稱,服膺於所謂「傷害(中國人民)感情」之說,只是落入中國共產黨圈套,這是中國面對各國正當批評聲浪的一貫回應;他說,外界不該允許中共把「政治正確」當成武器,攻擊美國自由,也不該讓種族歧視或「恐華」等不實指控。

針對美方部份指控 中方曾回應指無中生有

他又說,美國校園時常出現噤聲與言論審查現象,背後驅使者就是中國共產黨,而追根究柢就是許多大專院校都遭中方收買。

We can't let the CCP weaponize political correctness against American liberties......We have to protect and preserve them. Fraudulent cries of racism or xenophobia should never drown out a candid exposure of the activities of the Chinese Communist Party.