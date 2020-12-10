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中美對立燒到麻省理工 蓬佩奧卸任前說這話

國情動向 15:22 2020/12/10

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中美對立燒到麻省理工 蓬佩奧卸任前說這話

中美對立未有特朗普政府即將下台而緩和，反而有滑向更尖銳之勢。美國國務卿蓬佩奧當地時間周三（9日）發表演說時，稱許多美國大專院校遭中國收買，自2013年以來至少收受13億美元、折合港幣逾100億元。他並稱，這些學校為避免惹中國不高興，實行自我審查，並點名美國麻省理工學院。

針對美方高層、包括蓬佩奧屢次指稱中國政府在美國學界擴張影響力，中方已多次回應，指這些指控毫無事實依據，無中生有等。

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美國行政部門近期加大針對中國的力度，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天以中國對美國國安與學術自由帶來的挑戰為題，於佐治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）發表近20分鐘演說。

蓬佩奧：美院校2013年來  至少收中方13億美元

蓬佩奧稱，美國校園內部分中國共產黨受害者，為無辜中國人民，但中國不只鎖定自己人，他們也想影響美國學生、教授與學校行政人員。學術機構之所以甚少批評中國在知識產權及自由等行為，甚至實行自我審查，往往是因為害怕冒犯中國。

蓬佩奧舉例，麻省理工學院（MIT）對於請他到校園內發表中國挑戰演說不感興趣，MIT校長芮夫（Rafael Reif）暗示指出，他的發言主張可能會冒犯校內中國學生與教授。「但事實絕非如此，（我的）發言要保護的正是這些人，是要保護他們的自由」。

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蓬佩奧聲稱，服膺於所謂「傷害（中國人民）感情」之說，只是落入中國共產黨圈套，這是中國面對各國正當批評聲浪的一貫回應；他說，外界不該允許中共把「政治正確」當成武器，攻擊美國自由，也不該讓種族歧視或「恐華」等不實指控。

針對美方部份指控　中方曾回應指無中生有

他又說，美國校園時常出現噤聲與言論審查現象，背後驅使者就是中國共產黨，而追根究柢就是許多大專院校都遭中方收買。

We can't let the CCP weaponize political correctness against American liberties......We have to protect and preserve them. Fraudulent cries of racism or xenophobia should never drown out a candid exposure of the activities of the Chinese Communist Party.

蓬佩奧指出，美國教育部近幾年發現，2013年以來學校估計向中國收受約13億美元；這僅是已知的部分，還有許多學校並未報告正確金額，例如美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）。

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蓬佩奧質疑，「究竟這些學校還會因為受中共資金著迷（hooked on），做出多少錯誤決定？他們還會拉攏或噤聲哪些教授？他們會忽視哪些竊盜與間諜行動？這些作為能帶來何種商業交易」？

蓬佩奧呼籲，全美院校學生與行政人員，監督學校與中方達成的協議，也敦促學術界拒絕金錢誘惑。

They’re hooked on Chinese Communist Party cash.

責任編輯：鄧國強

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