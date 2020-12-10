拜登擬任華裔律師戴琦為貿易代表 速處理中美糾紛

▲ 拜登擬任華裔凱薩琳戴為貿易代表 速處理中美糾紛

《華爾街日報》9日報道，美國總統當選人拜登將提名民主黨在眾院歲出入委員會的首席貿易顧問戴琦（Katherine Tai）出任貿易代表，她也是拜登已公佈的內閣班子中首張華裔臉孔。

戴琦的父母來自台灣，如獲國會通過，她也將成為首位出任美國貿易代表的華裔。這或意味著美國政府將在與盟國密切合作，回應中國日益增長的經濟競爭壓力之際，著手迅速處理未決的貿易議題。

戴琦在美國長大並畢業於耶魯大學和哈佛法學院；2007年加入美國貿易代表辦公室擔任顧問，負責處理世貿易組織中對華訴訟爭端，2014年進入國會歲出入委員會，擔任委員會主席與民主黨人的顧問，2017年出任首席顧問。戴琦的中文流利，小時候常隨父母回台灣，在1996年至1998年，曾以耶魯中國學者身分，在廣州中山大學教授英語。

拜登駐中國大使「熱門」同性戀 曾與夫登時代封面（組圖）

【拜登中國】拜登擬提名布蒂吉格任駐華大使 曾被視政治新星

《華盛頓郵報》指出，戴琦從國會委員會顧問躍升為貿易代表雖不尋常，但她受到國會內溫和派與進步派的支持。而在拜登宣布勝選後，就傳出兩黨議員均看好戴琦出任貿易代表。政治新聞網站Politico引述參與討論的人士說法，「幾乎人人都喜歡她，就算未必同意她，也會認為由她出任（貿易代表）很合理。」

美政界幾乎人人都喜歡戴琦

民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）曾說，「戴琦是最適合這分工作的人選。美國去年協商美墨加貿易協定（USMCA），她在確保工人利益中發揮關鍵作用，且她也了解如何與盟國合作，提高美國利益，處理中國問題。」布朗當時也說，若提名戴琦，她將成為首位出任美國貿易代表的有色人種女性，極具歷史意義。

拜登爆冷選黑人當防長 放棄「全殲中國海軍」女官

【拜登中國】王毅向拜登拋中美重啟對話條件：三尊重

【拜登中國】環時論壇專家說 這4個時間中美最易「炒車」

【拜登中國】幕僚提醒拜登：我怕某天醒來 大陸已朝台灣射導彈

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁