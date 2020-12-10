抗美圍堵？習近平與馬克龍通電話 冀歐方實施積極對華政策

美歐謀求加強合作，應對中國威脅之際，國家主席習近平昨（9日）晚與法國總統馬克龍通電話，稱新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯，希望歐方實施積極的對華政策。馬克龍稱，願繼續深化法中、歐中合作，並希望適時再次訪華。

據中國外交部網站，習近平指出，「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」是中法建交的初心，而堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，是中法重要共識，強調要牢記初心，堅持共識，加強交往，深化合作，就重大國際和地區問題保持密切溝通和協調。

習：牢記初心 堅定推動中歐關係

他又稱，無論國際風雲如何變幻，中方都致力堅定不移推動中歐關係健康穩定發展，希望歐方實施積極的對華政策。雙方要一道努力加快完成中歐投資協定談判，舉辦好中歐環境與氣候高層對話及數字領域高層對話，推動中歐關係邁上新台階。

他強調，中國對自己的道路、理論、制度、文化充滿自信，也尊重各國人民自主選擇的發展道路。不同社會制度國家可以相互尊重、和平共處、共同發展。

馬克龍則表示，法中就抗疫良好合作，各領域交流合作全面推進。法方秉持獨立自主的外交傳統，高度重視發展同中國的關係，並冀歐中投資協定談判盡早取得成果。他又希望，與中方繼續就氣候變化、公共衛生、對非合作等問題加強協調合作。

中國外交部網站又列出8點，稱中法元首討論下階段雙多邊合作，達成多項重要共識，並責成各自部門加緊落實，包括在生命醫學、生物育種、月球和火星探測、衛星研發等領域開展更多合作；歡迎《中歐地理標誌協定》將於明年初正式生效，支持茶葉、葡萄酒、芝士等中法高質特色農產品走進彼此；共同維護多邊主義、攜手應對氣候變化。

打歐洲牌抗美圍堵？習致電默克爾 籲德國對中國企業開放

【拜登當選】歐盟用這句話站隊拜登 強化跨大西洋抗中國？

在美國總統特朗普即將結束本屆任期之際，參議院外交關係委員會的共和黨領導人上月發布報告，呼籲美國與歐洲盟友密切合作，因應中國帶來的威脅。又預計即將接任美國總統的拜登已經表示，需要重振美國與盟友間的關係，作為應對中國的核心力量。

此外，歐盟據報正尋求與美國結成新聯盟，以消除特朗普時期的緊張局勢，並應對中國帶來的挑戰。

【中美角力】蓬佩奧這樣嚇唬歐洲 促聯手抗衡中國

【中美角力】美共和黨報告倡聯歐制華 與拜登不謀而合

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁