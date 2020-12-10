【中澳關係】繼反傾銷 中國對澳洲葡萄酒徵反補貼保證金

中澳貿易關係緊張升級，中國商務部公告，初步裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼，周五（11日）起進口商進口時，要交臨時反補貼稅保證金，各公司比率為6.3%-6.4%。

中國商務部稱，今年8月31日決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反補貼立案調查，初步認定存在補貼，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。本次調查範圍為，原產於澳洲的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒。

國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，周五起以臨時反補貼稅保證金的形式，對上述葡萄酒實施臨時反補貼措施。

這是不到一個月，中國再對澳洲葡萄酒「出手」。中國商務部上月底初步裁定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%-212.1%。

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澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）昨批評，中國對澳洲出口貨物的打擊和限制，違反兩國2015年簽訂的自由貿易協定，又指責中方不參與兩國自貿協定下規定的定期會議。中國駐澳使館發言人反駁，有關中方未遵守中澳自貿協定的指稱是毫無根據。

中國駐澳使館表示，中澳自貿協定實施以來，中方積極履行義務，從2015年至今連續6年調低澳進口商品關稅。目前約95%自澳進口商品享受零關稅待遇。反而2018年以來，10多個中國赴澳投資項目，被澳方以莫須有「國家安全」或「國家利益」理由拒絕。2016年至今，澳洲政府共對中國發起25宗反傾銷反補貼調查。

中方批評，澳方的這些舉措顯然與中澳自貿協定的文字和精神不符，不僅損害中方企業利益，也給雙方經貿合作帶來消極影響。希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，以推動中澳關係早日重回正軌。

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責任編輯：林佩怡

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