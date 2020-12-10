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【火星探測】跑贏美國！天問一號飛行3.5億公里 料年三十晚抵步

國情動向 14:48 2020/12/10

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「天問一號」探測器將抵達火星

肩負中國首次火星探測任務的「天問一號」深測器，經過4個多月、近3.5億公里的飛行，已逐步接近目的地火星，預料在農曆年三十晚抵步，比美國的「毅力號」探測器早了一周。中國航天科技集團昨日（9日）發布來自天問一號的首封家書，祝福正執行探月任務的姊妹「嫦娥五號」平安回家。

「天問一號」在今年7月23日由長征五號遙四運載火箭從海南文昌航天發射場發射升空，預計用7個月時間飛往火星，過程中預計會進行5次軌道修正、1次深空機動。昨日是它升空的第139天，它已飛行約3.5億公里，距地球約9,250萬公里，距火星還有約1,400萬公里，目前它已完成3次軌道修正及深空機動。

在抵步之後，「天問一號」將展開繞、落、巡3個步驟，在明年5月前後著陸，再釋出火星車，在火星表面進行巡察，展開它的科研任務，包括測量氣溫、氣壓、風速、風向、磁場，以及分析火星地表的物質成份等。

為甚麼是火星？

為甚麼選火星探測？因為火星是類地行星，和地球環境有很多相似之處，國際上多選擇火星作為探測重點，中國科學界對火星也有很大的關注度。專家指，火星作為類地行星，有大氣，表面也有形貌，很可能以前存在過生命。但現在火星大氣稀薄，生命也不再存在。人類如果無限度地對地球開發破壞，地球可能有朝一日變成現在的火星。因此，探測火星不只是爲尋找移居目標，更可以藉此瞭解地球的演化歷史，爲保護地球的氣候條件、維持人類社會可持續發展。

著陸地點在哪？

當前選擇的地點是在火星北半球，國際上有著陸計劃的火星探測任務，大多數選擇在火星北半球。因為南半球全是山地，更坑洼不平，北半球有平原。天問一號選擇軟著陸的地區正好是個平原，稱為「烏托邦平原」，地質學家估計那裡可能曾是一片古海洋，有很高的科學價值，或取得意想不到的科研成果。

火星存在生命？

科學界相信，早期的火星因無像地球一樣出現強烈的板塊運動，導致大氣循環無法開展，在太陽風的太空侵蝕下，大氣層一點點被剝離，最終變成如今荒涼的模樣。對於火星是否存在生命的爭論，已經進行了幾十年。1975年美國「維京號」探測器曾經在火星表面的土壤中檢測到陽性結果；2000年南極洲地區發現一塊來自於火星的隕石，上面也檢測到了微生物的痕跡，不過仍未能夠成為完全證實這個推論。

火星存在生命的機會率從目前來看並不大，一些科學家相信，在火星的兩極附近，或許有一些微生物存在，不過這就需要火星探測器去實地尋找。很多科學家對於正前往火星的「天問一號」、「毅力號」等都寄予厚望，認為或許通過它們，可以為人類揭開火星生命的真相。

天問一號飛了1.6億公里 為何離地球僅1900萬公里？

【火星探測】天問一號首次深空「自拍」　展國旗賀國慶（有片，組圖）

嫦娥五號土已挖完 為何還等月中才回來？

【嫦娥五號】歷史性畫面  嫦娥五號月表國旗展示照片公布

責任編輯：陳建錫

科技戰 可持續發展 航天科技 創新科技及應用 天體 中國 美國 地球 火星 美國太空總署
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