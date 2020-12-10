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【中美角力】特朗普卸任前再打台灣牌？台媒列7種可能性

國情動向 15:23 2020/12/10

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美國政府換屆在即，外界關注特朗普會否抓住最後時間大打台灣牌。台媒「中時新聞網」詳列7種可能性，分析特朗普會如何處理這一中美關係的焦點問題。

在北京，國台辦曾多次表示，堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

特朗普本人可能卸任前或卸任後親訪台灣

雖然可能性極低，可操作性也有障礙（台灣方面是否會接受仍未知），但並非不可能。美國右派媒體《國家利益》分析，如果特朗普訪台成功，其效應有可能像前美國總統甘迺迪1963年旋風式訪問西柏林一樣。

另外，如果特朗普有意再戰2024，除了近期卸任前訪台，也可能會選擇任後訪台。

特朗普可能邀請蔡英文本人或台灣高層官員訪美，或於白宮會見台灣駐美代表

類似做法在美國也有前例，例如柯林頓曾在飯店首次會見北愛爾蘭新芬黨領袖亞當斯，布希低調會見達賴喇嘛後，柯林頓及其後的歷任美國總統任內都曾會見達賴（特朗普是唯一例外）。

【拜登中國】幕僚提醒拜登：我怕某天醒來  大陸已朝台灣射導彈

台灣研三方向放寬港人赴台 陸委會這樣說

特朗普可能公開表態否定「一中政策」

美卿蓬佩奧已於11月12日發表「台灣從來就不是中國一部份」的言論，並指這是美國兩黨都認同的立場。

特朗普可能公開邀請台灣參加環太平洋演合軍演

美國國會通過的2014年財年《國防授權法》就提及要邀台灣參加環太平洋聯合軍演，但後來沒有實現。2020及2021財年的《國防授權法》也建議邀台灣參加。

特朗普可能宣布美國軍艦訪台，或派遣美軍代表團抵台交流

這種台美兩軍互動從未間斷，但公然地進行軍事互訪，等於是把美台軍事同盟端上枱面。今年11月美國海軍陸戰隊抵達台後，曾引發軒然大波，大陸也因此加強了軍機擾台的規模與頻率做為警告。不過在已通過的2021財年《國防授權法》中，倒是有列入派遣美軍醫院船停靠台灣執行醫療任務等建議。

【中美角力】蓬佩奧：台灣非中國一部分　美國對台承諾跨越黨派

【中美角力】美國海軍兩星少將突訪台灣 不算突破？

特朗普可能宣布讓台灣參與購買F-35戰機

雖然台灣不見得會馬上就買得下來，但擁有此一敏感的高科技武器有明顯的軍事同盟意味。

特朗普可能將美國在台協會(AIT)升格

雖然其功能規模顯然會照舊，但宣布升格其外交層級，也是對北京的刺激，還能在台灣與美國掀起話題，拜登新政府與國會對此事阻力很小，美中恢復談判時也不會將此事列入優先事項。

責任編輯：尹航

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