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【新冠疫苗】珠海疾控稱啟動接種新冠疫苗 後來刪帖

國情動向 15:23 2020/12/10

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珠海疾控稱啟動接種新冠疫苗 後來刪帖

新冠肺炎中國疫苗進度引關注，界面新聞報道，珠海疾控微信公眾號一度刊出消息，按照省的統一安排和部署，珠海市制定了新冠疫苗緊急使用接種工作方案和技術方案，成立了市新冠疫苗緊急接種技術專家組和異常反應調查診斷專家組，對接種單位開展了新冠疫苗緊急接種技術培訓等準備工作，已緊急接種1100餘人，但本報記者發現上述文章已被刪除。

文章指出，按照省的安排，結合珠海市實際情況，針對不同的暴露和傳播風險等級，珠海市首批接種對象為五類防輸入疫情的重點保障人員。

當中包括新冠肺炎隔離場所工作人員（如醫務人員、保安、保潔人員等）；入境人員閉環管理相關人員（如口岸、機場、邊檢、海關、接機、轉運司機等）；直接接觸進口冷凍食品從業人員；多次往返公務或緊急公務豁免隔離人員；國際航行船舶碼頭有關人員。

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文章表示，經過前期積極充分的緊急接種準備，珠海市在市級新冠疫苗緊急接種指定接種單位（市人民醫院和中大五院）3日開展了首批新冠疫苗緊急接種。截至12月8日，珠海市共接收到省供應配送的新冠緊急使用疫苗2000支，已緊急接種1100餘人。

文章指出，目前受種者接種後總體情況良好，個別出現一過性低熱、接種部位短暫痛疼等輕微反應，未觀察到有嚴重不良反應。珠海市後續也將按照國家和省的部署，結合新冠疫苗供應和上市情況，有序開展其他易感人員的接種工作。

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《證券時報》則報道，國藥控股近日已啓動關於新冠疫苗配送的全國物流演練工作，扎實做好前期各項準備，以確保冷鏈物流配送全過程安全、高效。

演練涉及應急救援方案及全鏈條演練流程，覆蓋全國31個省、自治區、直轄市，共計逾40省、地市級公司參加，涉及質量、信息、客服、倉儲、運輸等關鍵操作環節，包括幹線運輸和落地配送至各區縣CDC或POV的場景。

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責任編輯：游昊雲

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