▲ 中國疫苗2周內上市？港大金冬雁指這「黑盒」仍待開

阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）批准針對新冠肺炎的中國製國藥疫苗上市，被指是向中國疫苗投下信任票，有中國權威專家更指，國產疫苗有望未來兩周內批准在國內上市。但在此關鍵時刻，來自內地、現任職港大的專家金冬雁提出，國產疫苗許多數據仍未公開，保密「黑盒子」無助信任感。

阿聯酋長成為首個正式批准使用新冠病毒中國疫苗的國家，聲稱一款國藥公司生產的疫苗有效率為86%。

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阿聯酋衛生和預防部在聲明中說，「這是阿聯酋的衛生部門對該疫苗安全性和有效性，投下重要信任票」。

中國疫苗國內准用好兆頭

阿聯酋今次決定，被指是個好兆頭，意味國藥疫苗很快會在中國獲得監管部門批准使用；而中國疫苗專家、曾在上海疾病預防控制中心工作的免疫學家陶黎納回應這一令人鼓舞的消息時亦稱︰

我覺得（中國疫苗）國內上市可能很快，一到兩周內會有上市的消息！

但紐約時報指，國藥集團仍在巴林、約旦、秘魯、阿根廷和其他地方進行三期試驗，而阿聯酋政府指國藥疫苗有86%有效率，也沒有對原始數據進行了獨立分析，諸如多少人接種後感染了新冠病毒、或志願者的年齡。

事實上，報道指，國藥集團在阿聯酋消息公布了數小時後，仍未對其做出證實或發表評論。國藥集團的一名發言人接到《紐約時報》記者打來的電話後馬上掛斷了電話，之後也沒有回覆短訊，或再次接聽電話。

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倫敦衛生和熱帶醫學學院疫苗中心主任貝亞特·坎普曼（Beate Kampmann）說，「問題在於細節」，「如果看不到感染病例數的話，很難做出判斷。關鍵是需要將臨床試驗結果公開」。

香港大學的病毒學家金冬雁稱，阿聯酋宣布的試驗結果「平庸」，他說，需要有來自該疫苗生產商的更高透明度。

如果他們甚麼都保密，像黑盒子一樣，就無益於人們了解情況。」金東雁說。「那只會製造困惑和不信任，可能會適得其反。

報道指，中國的未上市疫苗生產商科興中維已開始向印度尼西亞和巴西等國出口疫苗。據官方報紙《科技日報》指，國藥集團表示，已做好在全球投放5億劑疫苗的準備，國藥集團的另一個疫苗也已進入三期臨床試驗。

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【知識庫：金冬雁是誰？】 金冬雁是香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授，師從中國分子病毒學的先驅侯雲德教授，在北京病毒基因工程國家重點實驗室攻讀博士，其後於美國國家衞生研究院國家過敏及傳染病研究所跟隨蔣觀德博士從事博士後研究。 金冬雁主要研究病毒與腫瘤的分子生物學，在病毒致病原理及病毒與宿主相互作用研究上，在國際間取得多項開創性及突破性的成果。 另外，金是多本國際學術期刊的編委，也是美洲華人生物科學學會會刊《細胞與生物科學》的副主編。

責任編輯︰鄧國強

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