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【中印衝突】印度外長：中印關係30-40年來最艱難

國情動向 16:05 2020/12/10

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中印邊境對峙持續多月，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，中國對於在中印實際控制線部署，給了「五種不同的解釋」，並稱這種違反雙邊協定的行為，已嚴重破壞雙邊關係，導致中印於30、40年來最艱難的階段。

蘇傑生周三（9日）參加澳洲智庫一場視像研討會時，談及迄今7個多月的中印邊境對峙，作出以上表述。

稱中方給出「5種不同解釋」

印度傳媒報道，蘇傑生稱，1998年來，中印即使遇到問題分歧，雙邊關係方向整體是積極。他又指出，中印從1993年以來簽署多項協定，承諾兩方都不會在邊界地區部署大量部隊。現在基於某種原因，中國迄今給了「五種不同的解釋」，但印度認為中國已經違反了協定，指中國把成千上萬的軍隊士兵部署到拉達克中印實際控制線。

他稱，尤其拉達克加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發的雙邊衝突，造成20名印度軍人死亡，這完全改變印度的國家民族情緒。

他說，現在最大的問題是如何尤中印關係回到正軌。他提到，過去數月中印之間的各種外交與軍事接觸，包括他與中國國務委員兼外交部長王毅的會晤，及兩國國防部長間的會談。但他稱，中印間的溝通不是問題，「問題在於我們有協定，但這些協定沒有被遵守。」

蘇傑生表示，印度立場非常清楚，維持中印邊界實際控制線沿線的和平與安寧，是中印關係繼續發展的基礎，不能在邊界對峙的同時，說讓雙方繼續在其他領域照常來往，這是不切實際的。

中印對峙恐爆更大衝突 印度國防參謀長這樣說

中印衝突勝負已分？印度失掉300平方公里「爭議山區」

此外，蘇傑生認為，今天的中國已經變得更加民族主義，這點毫無疑問，且在政策上也在走回頭路。

至於美印關係，他說，宣布當選美國總統的拜登對印度有好感，並為美印關係發展做出積極貢獻，兩國基於結構性和客觀性因素，使兩國團結在一起。

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責任編輯：林佩怡

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