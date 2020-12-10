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【新冠疫苗】國藥進行全國物流演練 或在這時間點上市

國情動向 16:06 2020/12/10

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國藥疫苗率先在阿聯酋獲批上市，相信短期內可在國內推出

中國疫苗頻傳好消息，國藥集團（01099）今日（10日）宣布，集團近日已啟動新冠疫​​苗配送的全國物流演練工作，做好前期各項準備，以確保冷鏈物流配送全過程安全、高效。內媒消息指，該疫苗將在約一周後於國內上市。國藥疫苗昨日（9日）已獲阿聯酋批准上市，據稱有效率達86%，安全性有保證。

國藥疫苗有效率達86%

國藥集團聲明指，本次演練涉及應急救援方案及全鏈條演練流程，覆蓋全國31個省區市，共40多家省、地市級公司參加，涉及質量、信息、客服、倉儲、運輸等關鍵操作環節，包括幹線運輸和落地配送至各區縣疾病預防控制中心（CDC）或社區衛生服務中心（POV）的場景。

作為中國大型的醫藥流通企業和中央醫用儲備物資保障單位，國藥控股將充分發揮全網絡優勢，持續鞏固全國物流一體化，尤其是全國冷鏈一體化的水平與能力，為疫苗配送工作做好充分準備，為持續打好疫情防控戰，保障人民健康與生命安全、社會穩定發揮應有的貢獻。

鳳凰網引述消息人士指國藥疫苗將在一周後正式獲批，屆時會立即上市供應，目前也已收到了數個國外巨額訂單。疫苗的價格將與緊急使用時不一致，正式上市後的價格還會調整。國家藥監局方面現時正複核疫苗數據，預計也會在一周後公布。

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責任編輯：陳建錫

內政 外交 疫情 運輸 阿聯酋 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 上海 北京 中國

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