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【中美角力】崔天凱：要登高望遠 為中美關係找正確方向

國情動向 16:06 2020/12/10

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崔天凱：要登高望遠 為中美關係找正確方向

中國駐美大使崔天凱9日在美中貿易全國委員會（美中貿委會）2020視頻年度晚宴上致辭表示，中美關係正面臨建交以來罕見的嚴峻局面，「在這個艱難時刻，我們要登高望遠，為中美關係找到正確方向。」

崔天凱說，一些人的冷戰思維和意識形態偏見正把中美關係推向懸崖邊緣。而這樣的危險趨勢仍在持續，如果任由其發展，將對中美人民的根本利益造成難以修復的創傷。

崔天凱引用古希臘哲學家亞里士多德的話說，越是在最黑暗的時刻，我們越要聚焦光明。我們相信，在全球化深入發展、中美利益緊密交融的時代，「新冷戰」和「脫鉤」根本沒有出路。中美兩國完全有智慧、有能力超越分歧，重建兩國關系合作共贏、持續穩定發展的戰略框架。

中國疫苗2周內上市？港大金冬雁指這「黑盒」仍待開

【中美角力】特朗普卸任前再打台灣牌？台媒列7種可能性

崔天凱說，2021年是中美關係承前啟後、繼往開來的關鍵之年，也是美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）首次秘密訪華和「乒乓外交」50周年。重要歷史經驗必須銘記。中美和則兩利、鬥則俱傷，合作是兩國唯一正確的選擇。中美之間雖有差異和分歧，但共同利益始終是第一位的，任何差異都不應成為衝突對抗的理由。

崔天凱：中美合作不應在後疫情時代缺位

崔天凱還指出，2021年是中國進入新發展階段的關鍵之年，將為兩國關係發展提供新動力。同時2021年是迎接後疫情時代曙光的關鍵之年，中美合作不能也不應缺位。

崔天凱稱讚美中貿委會及其會員企業是中美關系发展的重要見證者、支持者、貢獻者。在中美關係經歷風風雨雨之際，美中貿委會及其會員企業仍然致力於中美關系穩定发展、經貿合作互利共贏，站在了歷史正確的一邊，站在了兩國人民長遠利益的一邊。

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責任編輯：游昊雲

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