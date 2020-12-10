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【量子電腦】九章原來沒用芯片  科技意義豈止「量子霸權」

國情動向 16:06 2020/12/10

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【量子電腦】九章原來沒用芯片  科技意義豈止「量子霸權」

中國科學院研製的量子電腦原型機「九章」上周五（4日）宣布面世，運行速度超越Google達100億倍，稱已在「量子霸權」佔一席位。九章與Google技術的其中一個主要分別，是九章根本毋須使用矽芯片（又稱晶片），而是採用光子探測器、雷射系統等傳輸，其意義不僅「量子霸權」、還可能顛覆科技對傳統芯片技術的仰賴。

Google去年底發表論文，指出已取得了「量子霸權」，當時震撼全球。因為這間軟件業巨頭開發出的量子原型機，可用短短3分20秒完成高難度的運算任務；同樣的任務若改用IBM的超級電腦「巔峰（Summit）」來處理，得花上一萬年。

中國量子電腦原型機「九章」面世 比Google量子電腦快100億倍（有片）

【量子電腦】九章長短跑都勁 3方面完勝美國技術（組圖）

但一年後，由中國科學技術大學領軍的量子團隊，上周宣稱實驗成果已可贏過Google。團隊發表在《科學》期刊上的論文指出，他們開發出的量子系統「九章（Jiuzhang）」，可用短短數分鐘，完成全球排名第三的超級電腦，得花20億年才有辦法完成的超難運算任務，更比Google量子電腦快上100億倍。

九章用光子探測器等傳輸

量子電腦誕生究意有什麼意義？《遠見》文章指出，量子電腦的應用，已被全球科技界公認是未來關鍵趨勢，主要是它能完成超高速的運算任務，若用在人工智能、醫療、區塊鏈與軍事通訊等領域，將帶來革命性的突破。但目前量子技術仍很難操控、造價成本也高昂，要落實在對人類有益的應用上，還有一段長路要走。

換句話說，所謂「量子霸權」，指的是量子電腦在某些任務上，遠勝現有超級電腦的純技術展現。然而，暫時沒有實用價值。

中國量子電腦讓美軍警愓：令安全通信幾乎不可能

美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功

但分析指，倘若有一天上述的未來性產業，找到用上量子電腦的方式，那麼量子霸權的威力就會展現。

而中國「九章」量子電腦出現有更深一重科技意義。《連線（Wired）》雜誌報道，九章和Google技術的其中一個重要分別，是Google團隊使用的是一個擁有54個量子位元的超導芯片；九章團隊則是由光子探測器、雷射系統與許多鏡片構成的光量子電腦，沒用到任何矽芯片。

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換句話說，台積電董事長劉德音曾預言的，由於量子運算需要仰賴超導晶片，所以台積電在量子電腦時代也不會缺席。但九章的誕生，卻說明這一幕未必出現。

若中國團隊採用的新方式成為量子運算主流，中國就不需仰賴台積電的超導芯片、以及矽材料專業了，中國此舉是企圖展現技術自主的實力。

擺脫西方「芯片繮絆」實現科技自主

芯片領域被指是中國科技產業的弱點，美國針對華為的封殺令、致華為華面臨「斷芯」風險，便可見一斑；國內不少聲音指，中國除要在造芯片領域上追趕外，也要研發出「無芯片」的技術、不對芯片仰賴，徹底擺脫西方的科技繮絆。

分析又指，建立國家競爭力外，中國積極發展量子科技，或許還有另一個潛在原因，可從當地政府的重金支持看出端倪。中國政府還提供了一顆造價上億美元的衛星，給中國科技大學團隊，是為了讓研究人員可以測試中國對奧地利、也是至今距離最遠的量子加密技術視訊通話。

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責任編輯：鄧國強

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