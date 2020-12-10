【中澳關係】胡錫進自爆與澳洲大使飯聚 為這些事針鋒相對

▲ 胡錫進與傅關漢飯聚，討論中澳關係等問題

中澳關係持續惡化之際，官媒《環球時報》總編輯胡錫進周三（9日）受澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）邀請共進午餐，討論兩國關係。但飯聚似乎未能緩和雙方對立，胡錫進事後在微博講述二人針鋒相對的過程，強調澳洲需要真正改變對中國的態度，否則將繼續為不合情理的對華政策付出代價。

胡錫進當日先提出疑問指，大部分中國人一直搞不明白，澳洲與中國遠無冤、近無仇，但在中國人看來，澳洲是目前除了美國之外，對中國最不友好的國家。尤其是澳帶頭將華為排除在5G網絡建設之外，帶頭通過針對中國的《反外國干涉法》。在南海問題上，澳洲作為域外國家「跳得比域內國家還高」。

傅關漢則表示，澳洲在做維護本國利益必要的事情，它對華為的政策與日本是一樣的。他不認為澳洲是倒向了美國，澳洲針對很多與中國有關問題的表態與美國是有區別的。他強調，澳洲政府希望改善同中國的關係，澳洲是美國的盟友，這一點不可改變。

【中澳關係】繼反傾銷 中國對澳洲葡萄酒徵反補貼保證金

【中澳關係】為了抵制澳洲煤？中國增購多國煤 印尼飆九成

胡錫進接著稱，日韓都是美國的盟友，歐洲很多國家也是。日韓離中國很近，有很多現實摩擦，中澳之間則離得那麼遠，沒有領土摩擦那種難以解開的結。澳洲與中國的關係應該比日本同中國的關係好才對，但現在，澳中關係比日中關係還差，跟韓中關係則完全沒法比，希望澳洲從這視角進行反思。很多西方國家都要面對所謂「中國崛起帶來的挑戰」，但澳洲的態度遠高於西方國家防範中國的平均水平，這同樣是不應該的。

傅關漢否認澳洲對中國的態度，與對歐洲國家有明顯不同，他指澳洲輿論、包括反對黨也支持保持同中國的正常關係。

胡錫進事後在微博上評論，澳洲恐怕需要真正改變對中國的態度，在行動上做出調整，而不是一邊幫著美國咬中國，一邊在嘴上做「不選邊站」的廉價表態。否則的話，他預測中澳關係很難回暖，澳洲還將繼續為它不合情理的對華政策付出代價。

【中澳關係】中國擴大對澳洲牛肉禁令 下個目標將是它？

【中澳關係】澳洲通過新法案 中央有權否決州政府與外國協議

責任編輯：陳建錫