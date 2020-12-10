【新冠疫苗】菲律賓也讚其安全性 科興疫苗這3點你要知

菲政府應對疫情總協調人加爾維茲昨（9日）表示，菲律賓在未來選用的首款新冠疫苗很可能來自中國，並指科興和（其他）中國的疫苗非常安全。

菲律賓指科興疫苗非常安全

據菲律賓《每日詢問者報》，被問及菲律賓使用的首款疫苗是否可能來自中國時，加爾維茲給出了肯定回答。加爾維茲表示，最早可能在明年第一季度收到來自俄羅斯和中國的疫苗，不過他們對獲得後者更有信心。「對中國的科興疫苗更有信心，因為巴西和印尼都已獲得了這些疫苗。」

加爾維茲還緩解了菲律賓民眾對來自中國疫苗的擔憂,「我聽取了疫苗專家小組和（菲律賓）科技部的簡要匯報。根據他們的評估，科興和（其他）中國的疫苗是非常安全的。」

稍早前，科興疫苗已運抵巴西和印尼，土耳其亦已下單採購。對於科興疫苗，這幾點引人關注。

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科興生物研發的克爾來福是一種滅活疫苗，由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生。醫學專家介紹，克爾來福是用比較傳統的方法製成的滅活疫苗，滅活疫苗使用廣泛而且非常成功，例如瘋狗症疫苗。

另外幾種疫苗，例如莫德納和輝瑞的疫苗都屬於核糖核酸疫苗，使用的是RNA疫苗原理，抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成疫苗。

科興表示，在新建的2萬平方米的廠房，一年可以生產3億劑疫苗。

和其他的新冠疫苗一樣，克爾來福也需要施打兩劑，因此按照目前估計的產量足夠1.5億人接種。

疫苗的定價目前還不清楚，但早些時候浙江烏義啟動緊急接種計劃，疫苗價格大約在400元人民幣（約474港元）左右。

印尼國有生物製藥公司Bio Farma表示，科興的克爾來福疫苗在印尼定價約20萬印尼盾（約110港元）。

責任編輯：尹航

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