▲ 歐盟大使：歐美應對「戰狼外交」說不 中方有回應

歐美謀求加強合作應對中國，路透社報道，歐盟駐中國大使郁白（Nicolas Chapuis）周四（10日）表示，歐盟和美國應合力對抗中國的脅迫式外交，對「戰狼外交」說不，並在南海問題上與該地區其他國家合作。

另外，中國外交部發言人華春瑩，周四亦回應「戰狼外交」，稱為了維護中國主權安全發展利益、維護國家利益尊嚴，「做『戰狼』又何妨？」可見【下一頁】

郁白在北京一場能源論壇上表示，歐盟希望與美國新政府在對華政策上達成一致。「如果中國準備合作，那就盡可能地與中國合作。當必須反對的時候，我們就要反對」他說。

「南海問題 應與該地區其他國家合作」

在外交政策方面，他表示需要達成一個共識，對霸凌、恐嚇和脅迫式外交、「戰狼外交」說不。他又呼籲歐洲國家與澳洲、新西蘭和東盟在南海問題上，尋找共同點，強調航行自由是必不可少，南海不僅是中國問題，也是國際問題。

宣布當選美國總統的拜登，已表示有必要與想法類似的民主國家恢復聯盟關係，成為對付中國的核心力量。此外，歐盟據報正尋求與美國結成新聯盟，以消除特朗普時期的緊張局勢，並應對中國帶來的挑戰。

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責任編輯：林佩怡

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