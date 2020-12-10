▲ 【大灣區】廣州地鐵擬通港珠澳大橋珠海口岸 港人北上新途

國家發改委今年稍早前批准實施《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》，廣州地鐵18號南延段涵蓋其中，該綫將分成主線和支線，其中主線由南沙通往珠海、擬跟港珠澳大橋口岸銜接，實現一線連通穗港澳。而新綫如落實，由位於天河區的廣州東站、經南沙、再南下珠海的港珠澳大橋口岸，最快或只需約1小時，港人日後北上廣州可多一個路綫選擇。

根據據廣州日報報道，廣州地鐵正就大灣區城際綫路網，展開前期研究項目招標；招標文件顯示，廣州擬建4條地鐵新線，分別為：

18號線南延段：南沙至珠海（中山）城際

18號線北延段：廣州東至花都天貴城際

22號線北延段：芳村至白雲機場城際

28號線：佛山經廣州至東莞城際

其中值得注意的是，18號線南延段分主綫和支綫，支線進入中山市區，而主綫則南下至珠海，擬直達港珠澳大橋珠海公路口岸的人工島。

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廣州鐵路相關人士指出，廣州地鐵18號線若落實延伸至大橋口岸，廣州便可一線直達港珠澳大橋，前往香港機場及市區、澳門將更便捷。

而同時，香港人日後亦可乘車經港珠澳大橋抵達珠海後，轉乘地鐵北上廣州，成為北上的新路徑。

廣州東站－南沙－珠海 一小時可達

廣州地鐵相關負責人表示，將構建以廣州為中心、輻射周邊6市的1小時軌道經濟和生活通勤圈，搭建與深圳都市圈的快速通勤軌道交通。換言之，即是通過新增時速160公里以上的「都市圈線路」，連接周邊城市，實現「一張網、一張票、一串城」。

根據在建的18號線首期項目數據，廣州東站至廣州南沙的萬頃沙段約60公里，最快僅需半小時；而根據廣州地鐵消息，萬頃沙至大橋珠海口岸的里程亦約60公里，只需半小時左右，屆時從廣州城區出發可望最快1小時便直達港珠澳大橋。

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▲ 廣州日報報道18號線南延段：南沙至珠海（中山）城際。

責任編輯：鄧國強

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