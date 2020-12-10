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「2020年快完 中國贏了」 德國前副總理菲舍爾稱

國情動向 19:55 2020/12/10

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【中美角力】「2020年快完 中國贏了」 德國前副總理菲舍爾稱

新冠肺炎疫情加速了世界轉變。德國前副總理菲舍爾（Joschka Fischer）表示，中國在2020年經歷艱難的開始後，在這一年快要結束時明顯「贏了」；中國控制住了疫情，並在亞洲以至全球舞台上都鞏固了自己的地位。菲舍爾又指，儘管世界避過了未來4年仍要面對特朗普，美國及其盟友想要實現的事情仍然相當困難。

菲舍爾1998至2005年在斯羅德（Gerhard Schröder）政府下擔任德國副總理兼外長。他本月在Project Syndicate撰文道，在未來歷史書中，2020年會以新冠肺炎全球大流行之年聞名，同時亦會以特朗普「惡劣」任期結束之年稱著；這兩件事緊密關連並有深遠影響，因為兩者都是在世界由美國主導20世紀到中國主導21世紀的大過渡中發生。

「如此之下，2020年對中國而言是非常成功的一年。當然，事情一開始時並不顯得這樣。」菲舍爾直言，新冠病毒在武漢這大都會橫行時，中國當局的嚴重失漏令爆發變成全球大流行；當時中國剛與美國打完貿易戰，新冠病毒一度令其「跪低」。

但菲舍爾接着說，無論如何，中國在2020年底的狀況已大幅改善；不再有任何迹象顯示民眾對政府領導失去信心，中國當局採取強力措施，迅速控制了疫情、將經濟推回正軌，並使得民眾可以幾乎完全重過正常生活。

中國科技密集報捷 舉國體制完勝美施壓？

菲舍爾提到，中美貿易戰方面，中國未有對美國大讓步；香港形勢正朝住北京希望的方向進發；中國在11月更成功發起「地緣政治政變」，與14個國家簽定了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），將自己置於全球最大自由貿易區的中心，RCEP將中國巨大的市場與東盟國家連接起來，並包括日本、南韓、澳洲及新西蘭這些美國盟友，區內唯一的出局者就是美國。

「構建以中國為中心的新經濟集團，反映了現實和電視真人騷之間的差別。」菲舍爾表示，特朗普2017年初剛上任即退出《跨太平海夥伴協定》（TPP），這原是奧巴馬建立類似RCEP但不包括中國的機制，「中國領導人目睹美國如此自殘後，相信都對自己的運氣感到難以置信」，「自此便努力好好利用特朗普這份慷慨的禮物」。

菲舍爾續稱，中國如今正在獲得回報，新的自貿區會造成新的地緣政治現實，一個依靠中國的網絡會形成，鞏固中國在印太地區的地位。

拜登「對華戰隊」成形 兩國關係如何走向？

「當中國走出今年危機變得更強時，美國卻變得更弱。」菲舍爾指，多得特朗普，新冠疫毒在美國橫行，美國仍在自顧不暇，在別人眼中它正在分裂、混亂和虛弱中掙扎，這種感覺會有深遠地緣政治後果；特朗普嘗試詆譭美國大選後，世上不少人都懷疑拜登政府能否帶領美國走出這惡性循環，目前的選後環境並不讓人對兩黨找到共同點有信心。

菲舍爾最後寫道，在這大瘟疫和政經對抗升級的紛亂時代，美國比以前都需要其盟友，而盟友也需要美國；拜登如未能恢復美國全球領導地位，中國則會大步進發邁向主導世界，這對美國盟友而言並非一個值得欣慰的前景。

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美參謀主席：中國謀劃2035具打敗美軍能力

美緊盯中國量子科技 因它能讓隱形戰機廢武功

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責任編輯：連兆鋒

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