【新冠疫苗】墨西哥向中國買3500萬劑新冠疫苗 投信任票

▲ 墨西哥向華買3500萬劑新冠疫苗 康希諾急升逾11%

路透社報道，墨西哥外交大臣埃塞拉德9日表示，該國衛生部已簽署一項協議，同意購買3,500萬劑中國康希諾生物 （06185） 生產的疫苗。埃塞拉德已在推特上宣布這一消息，並表示墨西哥將在本周內達成交易。受消息帶動，康希諾生物周四（10日）收市升11.52%，收報186.8。

康希諾生物是與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊合作研發重組新冠疫苗（腺病毒載體），目前在俄羅斯、巴基斯坦及墨西哥等多國進行三期臨床試驗。

康希諾生物董事長兼首席執行官宇學峰上月曾在一個醫療健康論壇上談及疫苗儲存溫度時表示：「我們的疫苗是2至8攝氏度可以長期穩定，這給使用帶來了很大的方便。」值得一提的是，今年5月，康希諾生物與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所合作的新冠疫苗，獲得軍隊特需藥品批件。

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很多軍隊人員已接種康希諾疫苗

宇學峰透露，目前有很多軍隊人員尤其維和人員都已接種了該疫苗，還沒有發現任何一例感染的接種人員，包括在疫區、直接和當地民眾接觸的維和人員，「我們對產品的信心還是蠻大的，當然最後的結論要靠科學的資料數據來說明。」

宇學峰當時還提到，新冠疫苗對全世界所有的疫苗企業以至國家監管機構都提出了新的挑戰。對於國家監管機構，甚至批簽發都是一個巨大的挑戰，「因為我們過去一年只有一個億、兩個億的批簽發，而現在要批簽發幾十億，這些都需要很多的資源投入，並不是一件簡單的事情。」

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責任編輯：游昊雲

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