華春瑩：做戰狼又何妨？ 提《霍元甲》回應戰狼外交

中國「戰狼外交」引來抨擊，外交部發言人華春瑩周四（10日）回應稱，為了維護中國主權安全發展利益、維護國家利益尊嚴，「做『戰狼』又何妨？」

她又提到迪士尼動畫片《獅子王》、電視劇《霍元甲》，並指「中國不是一百年前的中國了」，卑躬屈膝也不是中國人的氣節，強調中國不主動惹事，但也不怕事，不會被脅迫訛詐。

據內地傳媒報道，德國《每日鏡報》日前刊登文章批評「戰狼外交」，配以簡體中文「权（權）」的圖片，但多了一點變成「杈」字。華春瑩今日在外交部例行記者會上回應稱，注意到德媒把「权」寫成了「杈」，遭到中方媒體一片嘲笑。她嘲諷稱，低級錯誤也不奇怪，因為有一些人，明明對中國一無所知，卻煞有其事地對中國無中生有的指責。

把中國比作辛巴？ 從打擊中成熟

華春瑩並回應「戰狼外交」指責，「不知道他們有沒有看過迪士尼動畫片《獅子王》，不知道他們怎麼評價辛巴，那個可愛的小獅子，在各種懷疑、責難、打擊當中成長和成熟起來的辛巴」。她說，回想一下，一段時間以來，中國同個別國家發生一些事情，但這些事情當中哪一次、哪一件由中方首先挑釁引起？

她提到，不論是將病毒標籤化、疫情政治化、將中國污名化，還是濫用國家安全名義打壓中企等，反問有人以莫須有的罪名，對中國口誅筆伐，中方卻只能做沉默的羔羊嗎？

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她又提起，早年非常受歡迎的電視劇《霍元甲》（《大俠霍元甲》），主題曲有句歌詞「因為畏縮與忍讓，人家驕氣日盛」。她說，關於「戰狼外交」的非議實際上是「中國威脅論」的翻版，一些人做慣了教師爺、頤指氣使，不習慣有人反駁，目的就是要讓中中國打不還手、罵不還口，扣上帽子，威脅和訛詐中方。

卑躬屈膝非中國人的氣節

華春瑩表示，中國不是一百年前的中國了；中國從不欺凌霸凌他人，但中國人也是有原則、骨氣。中國始終堅持獨立自主的和平外交政策，咄咄逼人從來不是外交傳統，但是卑躬屈膝也不是中國人的氣節。面對霸權霸凌，毛澤東早就講過「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」。中國不主動惹事，但也不怕事，不會被脅迫訛詐。

她最後表示，如果有人因為中國面對攻擊抹黑和謾罵作出回擊，說明事實真相，就把中國外交稱作「戰狼外交」，那麼為了維護中國自身的正當合法權益、主權安全發展利益、國家的利益尊嚴及國際的公平與正義，就做「戰狼」又何妨。

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責任編輯：林佩怡

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