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【中美角力】美制裁後 人大副委員長王晨：積極參與涉外法治鬥爭

國情動向 19:56 2020/12/10

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美國日前宣布制裁14名中國全國人大常委會副委員長，包括王晨。新華社報道，王晨昨日出席活動時，表示要積極參與涉外法治鬥爭，堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護中國法律的尊嚴不容侵犯。

身兼中國法學會會長的王晨，昨日出席中國法學會主辦的第九屆「全國傑出青年法學家」頒獎儀式，並與青年法學家座談。

中國法律尊嚴不容侵犯

報道指出，他在會上提到，要積極參與涉外法治鬥爭，更好運用法治方式應對挑戰、防範風險、反制打壓，堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護中國法律的尊嚴不容侵犯。

他又稱，習近平法治思想是馬克思主義法治理論中國化最新成果，青年法學家和廣大法學法律工作者，要自覺做習近平法治思想的堅定信仰者、積極傳播者、模範實踐者，積極投身全面依法治國偉大實踐，為建設社會主義法治國家作出新貢獻。

他強調，要始終堅持黨的領導，堅持正確政治方向，堅定不移走中國特色社會主義法治道路。

中方撤美外交人員臨時訪港澳免簽 報復制裁14人大高層

【制裁名單】全國人大：將對插手香港事務的美方人員實施對等制裁

美國財政部日前就人大DQ4名民主派立法會議員資格，制裁14位全國人大常委會副委員長。全國人大常委會發言人昨日強調，堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干涉香港事務，將一如既往履行法定職責，依法處理香港事務。中國法律的尊嚴不容侵犯。又說中方有關部門將對提出和推動涉港議程，插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員實施對等制裁。

中國外交部發言人華春瑩今日表示，鑑於美方利用涉港問題嚴重干涉中國內政，損害中方核心利益，中方決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等製裁，同時中方決定取消美方持外交護照人員臨時訪問香港、澳門免簽待遇。

她表示，中方再次敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

【制裁名單】中國副外長召見美代表  斥美慫恿分裂中國活動

【制裁名單】美批量制裁14人大高層 華春瑩用這4字回應

責任編輯：林佩怡

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