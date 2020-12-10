脫離華為後 榮耀傳將獲高通芯片 豪言要做內地手機第一？

在中美科技戰、美國封殺下，中國電訊設備巨頭華為早前出售手機品牌榮耀，讓榮耀擺脫美國制裁。在最關鍵的芯片（晶片）供應方面，據內地傳媒報道，榮耀與高通談判進展樂觀，雙方已接近達成供應合作。而榮耀擬明年1月發布全新系列手機，CEO趙明已提出，榮耀的目標是成為國內手機市場第一。

騰訊「深網」報道，在上月榮耀送別會的前一天，榮耀CEO趙明在北京一場員工溝通會上，明確提出榮耀的目標，是成為國內手機市場第一。

榮耀內部人士稱，在榮耀獨立一周後，趙明在北京、西安和深圳做了3場員工溝通會，沒有談及具體戰略和打法，但提到除了手機，其他產品也會繼續做。

在關鍵的芯片供應上，一名接近高通的消息人士表示，高通與榮耀的談判進展非常樂觀，雙方已接近達成供應合作。高通方面回應稱，已經開始和榮耀開展一些對話，對未來機會表示期待。榮耀則不予置評。

高通日前發表新一代5G旗艦手機芯片「驍龍888」，小米、OPPO等中國手機品牌將陸續搭載運用。榮耀或因與華為切割受惠。

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明年1月發布全新手機系列 未來攻高端？

另外，報道指出，榮耀計劃明年1月發布全新的V40系列手機，採用此前庫存的聯發科芯片，是時隔大半年後榮耀再次發布手機新品，亦是獨立後的榮耀面臨的第一場大考。

據榮耀內部人士透露，隨著國內第一的目標制定，榮耀高層圍繞新公司的品牌定位、產品線和渠道已形成共識，整體是「發力高端，強化線下」。在原本華為體系中，榮耀定位為中低端手機品牌；獨立後，榮耀衝擊高端「鬆了綁」，但會否推出新的手機產品線尚不明確。

榮耀早前售予有官方背景的「深圳市智信新信息技術公司」，後者由深圳國資委旗下公司持股98.6%。在華為上月內部舉行的榮耀送別會上，華為創辦人任正非寄語新榮耀加強擁抱美、歐等企業，並做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。

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責任編輯：林佩怡

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