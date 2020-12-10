  • 22°C
香港時間 : 20201210日 (四) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

脫離華為後 榮耀傳將獲高通芯片 豪言要做內地手機第一？

國情動向 19:56 2020/12/10

分享：

在中美科技戰、美國封殺下，中國電訊設備巨頭華為早前出售手機品牌榮耀，讓榮耀擺脫美國制裁。在最關鍵的芯片（晶片）供應方面，據內地傳媒報道，榮耀與高通談判進展樂觀，雙方已接近達成供應合作。而榮耀擬明年1月發布全新系列手機，CEO趙明已提出，榮耀的目標是成為國內手機市場第一。

騰訊「深網」報道，在上月榮耀送別會的前一天，榮耀CEO趙明在北京一場員工溝通會上，明確提出榮耀的目標，是成為國內手機市場第一。

榮耀內部人士稱，在榮耀獨立一周後，趙明在北京、西安和深圳做了3場員工溝通會，沒有談及具體戰略和打法，但提到除了手機，其他產品也會繼續做。

在關鍵的芯片供應上，一名接近高通的消息人士表示，高通與榮耀的談判進展非常樂觀，雙方已接近達成供應合作。高通方面回應稱，已經開始和榮耀開展一些對話，對未來機會表示期待。榮耀則不予置評。

高通日前發表新一代5G旗艦手機芯片「驍龍888」，小米、OPPO等中國手機品牌將陸續搭載運用。榮耀或因與華為切割受惠。

【華為風暴】高通總裁：已與新榮耀對話 期待未來合作

華為出售榮耀細節曝光  徹底如同外賣打包拎走

明年1月發布全新手機系列 未來攻高端？

另外，報道指出，榮耀計劃明年1月發布全新的V40系列手機，採用此前庫存的聯發科芯片，是時隔大半年後榮耀再次發布手機新品，亦是獨立後的榮耀面臨的第一場大考。

據榮耀內部人士透露，隨著國內第一的目標制定，榮耀高層圍繞新公司的品牌定位、產品線和渠道已形成共識，整體是「發力高端，強化線下」。在原本華為體系中，榮耀定位為中低端手機品牌；獨立後，榮耀衝擊高端「鬆了綁」，但會否推出新的手機產品線尚不明確。

榮耀早前售予有官方背景的「深圳市智信新信息技術公司」，後者由深圳國資委旗下公司持股98.6%。在華為上月內部舉行的榮耀送別會上，華為創辦人任正非寄語新榮耀加強擁抱美、歐等企業，並做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。

任正非寄語新榮耀：可以喊打倒華為 拿「洋槍」競爭

【華為賣榮耀】華為金蟬脫殼剥離榮耀後 力拓高階手機

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

任正非寄語新榮耀：可以喊打倒華為 拿「洋槍」競爭
2020/11/27
任正非寄語新榮耀：可以喊打倒華為 拿「洋槍」競爭
【華為風暴】高通總裁：已與新榮耀對話 期待未來合作
2020/12/02
【華為風暴】高通總裁：已與新榮耀對話 期待未來合作
【華為賣榮耀】「打包拎走」的不只榮耀產業鏈 還有華為高層
2020/11/18
【華為賣榮耀】「打包拎走」的不只榮耀產業鏈 還有華為高層
【華為賣榮耀】華為金蟬脫殼剥離榮耀後 力拓高階手機
2020/11/17
【華為賣榮耀】華為金蟬脫殼剥離榮耀後 力拓高階手機
【華為賣榮耀】華為聲明全文：產業鏈自救 延續榮耀
2020/11/17
【華為賣榮耀】華為聲明全文：產業鏈自救 延續榮耀
科技戰 5G 電訊 任正非 制裁 中國 美國 小米 華為 Oppo

下一篇文章

【中美角力】美制裁後 人大副委員長王晨：積極參與涉外法治鬥爭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美對立燒到麻省理工 蓬佩奧卸任前說這話
中美對立燒到麻省理工 蓬佩奧卸任前說這話
人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者（組圖，有片）
人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者（組圖，有片）
【中澳關係】為了抵制澳洲煤？中國增購多國煤 印尼飆九成
【中澳關係】為了抵制澳洲煤？中國增購多國煤 印尼飆九成
【華為5G】巴西擬這樣封殺華為 國內阻力大未必成事？
【華為5G】巴西擬這樣封殺華為 國內阻力大未必成事？
【中國5G手機】格力低調上架5G手機 官網兩日只賣出75部
【中國5G手機】格力低調上架5G手機 官網兩日只賣出75部
【制裁名單】美批量制裁14人大高層 華春瑩用這4字回應
【制裁名單】美批量制裁14人大高層 華春瑩用這4字回應