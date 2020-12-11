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新加坡想對沖中國？李顯龍喊話印度加入RCEP

國情動向 10:33 2020/12/11

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新加坡想對沖中國？李顯龍喊話印度加入RCEP

中國與亞太14國11月簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），亞洲第三大經濟體印度決定不加入，變相增加中國在RCEP中的份量，經濟規模獨佔協定一半。新加坡看來對印度念念不忘，新加坡總理李顯龍希望印度改變立場回歸，並稱RCEP大門永遠向印度開放。分析認為，新加坡在拉攏印度方面表現執着，主要還是為了本國實際利益。

李顯龍日前在新加坡一個新書發佈會上發言，公開向印度喊話。李顯龍表示，印度永遠是新加坡珍視的朋友和夥伴，新加坡希望印度能夠重新考慮加入RCEP，成為世界上最大自由貿易協定的一員。

李顯龍又指，新加坡明年會擔任東盟與印度對話夥伴關係機制的協調國，而新加坡與印度有廣泛的話題可以討論，期待與印度深化雙方合作。

李顯龍寄語拜登：很少國家願加入排斥中國聯盟

李顯龍演講的這個活動所發佈新書為《India on Our Minds》（印度在我們心間），書中輯錄了新加坡現任國務資政尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）等52名新加坡要員對印度關係的論述，並由前總理吳作棟作序。

吳作棟在該書序言寫道，印度在意識形態上接近美國多於接近中國，但印度至少現時還不是中國的戰略對手，印度可作為他本人倡導的「溫和之聲」（Voice of Moderation）的一部分，在亞洲世紀中更積極發揮（中美之間的）緩和作用。

基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？

專家拆局：印度加入RCEP 新加坡百利無弊

上海國際問題研究院亞太研究中心副研究員周士新認為，新加坡熱衷拉攏印度，主要還是從實際利益出發，希望進入印度這個非常有潛力的市場。「印度畢竟是一個人口大國，雖然不少研究機構認為其有效市場要小很多，但依然有很大的開發潛力，印度的缺席對東盟國家來說是非常可惜的缺憾。」

周士新稱，新加坡作為一個自由貿易港，相比其他東盟國家，印度加入RCEP對新加坡幾乎沒有負面影響，還可以加強新加坡在RCEP以及東盟中的地位，平衡各國的貿易比重，百利而無一弊。

拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響真正警鐘

新加坡在東盟國家中，與印度有著最為密切的文化、商業和戰略往來，現有超過30萬印度裔和印度人居住在新加坡。

印度2019年在RCEP談判最後關頭，以有「重大懸而未決問題」為由宣佈退出；RCEP今年11月簽署，一定時期內不會邀請新成員國加入，但15國在聯合聲明中強調，如果印度決定重新加入，RCEP會「開後門」。印度還可以觀察員身份參加RCEP會議，以及和RCEP簽署方舉行的經濟合作活動。

RCEP邊緣化美國 拜登唯這樣化解「特朗普惡果」

美國科技版TPP圍中國見雛形 聯南韓研6G爬頭

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責任編輯：連兆鋒

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