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巴塞球星基沙文終止與華為合作 質疑參與監控維吾爾族

國情動向 10:59 2020/12/11

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效力西甲球隊巴塞隆拿的法國前鋒基沙文（Antoine Griezmann），昨日宣布終止與中國華為的贊助合約，質疑華為涉參與發展人臉識別技術，以監控維吾爾族。

華為發言人表示，對基沙文的決定深感遺憾，希望與他直接對談，解釋公司內部正在最高層級開展的工作，以解決人權、平等以及歧視等問題，強調華為非常重視這些擔憂，並稱華為的技術並非旨在識別種族，不歧視是公司價值觀的核心。

29歲的基沙文，2017年以來一直是華為的品牌大使。他在Instagram宣布終止與華為合作，呼籲華為不應只否認指控，應盡快採取具體行動，譴責這種大規模的打壓，並利用其影響力，促進尊重人權和婦女權利。

球星奧斯爾發文聲援新疆維吾爾人 央視取消阿仙奴對曼城直播

【中美角力】聲援新疆維族受壓 蓬佩奧力挺球星奧斯爾

《華盛頓郵報》日前報道，研究機構IPVM一份報告指出，華為與中國人臉識別公司曠視科技合作，測試能夠識別目標對象年齡、性別和種族的人工智能（AI）系統，若偵測到維吾爾族人，就會觸發「警報」。報道稱，有關文件可以在華為網站上找到，但在該報和IPVM向華為發出詢問後不久，資料就被刪除。

報道稱，兩間公司都承認有關文件屬實，但華為發言人強調只是測試，並未有於現實環境中應用。華為又表示，僅提供用於此類測試的通用產品，並沒有提供定制演算法或應用程式。曠視科技回應，該公司系統並非旨在針對或標記種族群體。

【侵犯人權】華為進行人臉辨識測試　用以監控和追蹤維吾爾族？

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責任編輯：林佩怡

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