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【中美角力】美啟動程序撤銷中國電信營運許可 確認華為威脅國安

國情動向 11:29 2020/12/11

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中美電訊戰升級，美國加碼壓制中國電訊商。美國聯邦通信委員會（FCC）周四表示，啟動撤銷中國電信在美國運營授權的程序。FCC同時駁回華為申訴，確認華為對美國家安全構成威脅。

FCC主席Ajit Pai表示，有美國政府機構建議撤銷中國電信的營運執照，因擔心國家安全。他稱，人們非常擔心中國電信將被迫遵守向中國政府提供信息的要求，包括通信攔截。

他指出，安全機構認為該公司未能遵守網絡安全和隱私法，為中國政府支持的經濟間諜活動、破壞美國通訊的活動提供機會。又稱中國電信是中國國有企業。

中國電信是中國最大電訊公司，已授權在美提供電信服務近20年。中國電信美洲公司未有回應。

華府以國安為由 建議撤銷中國電信美營運授權

美以國家安全拒發牌 中移動發聲明：冀拋開政治偏見

今年4月，FCC曾以國家安全風險為由，警告可能關閉中國3間國有電訊公司的美國業務，包括中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司，以及Pacific Networks Corp及其全資子公司ComNet （USA）。同月，美國司法部和其他聯邦機構呼籲FCC吊銷中國電信在美國運營牌照。去年5月，FCC已投票一致否決中國移動在美國提供服務的授權申請，稱中國政府或借此執行對美國政府的間諜活動。

資助更換不安全設備

此外，FCC周四表示，駁回華為提出，重新考慮將該公司列為美國通訊網絡國家安全威脅企業決定的請求。同日FCC亦通過制定計劃，以資助更換不安全的設備和服務。

今年6月，FCC宣布正式認定中國的華為和中興通訊構成威脅，意味禁止美國企業使用一項83億美元的政府資金，華為、中興購買設備。FCC上月已確認中興通訊構成國家安全威脅。

彭博報道，FCC兩名民主黨成員都參與周四的表決，預示在拜登就任後，該機構在國家安全問題上仍會保持高度警覺。

【中美科技戰】拜登料延續對華科企嚴厲政策　華為解禁或無望

【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？

責任編輯：林佩怡

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