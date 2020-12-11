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中國「人造太陽」內部構造曝光 真空室像洗衣機

國情動向 12:01 2020/12/11

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中國「人造太陽」內部構造曝光 真空室像洗衣機

中國「人造太陽」，中國環流器二號M裝置月初在四川成都建成，並順利舉行首次核聚變發電試驗。「人造太陽」要實現核聚變，要維持攝氏1.5億度極高溫，相當於太陽芯部溫度近10倍！央視近日節目揭秘了中國「人造太陽」內部構造，其中真空室是最為核心的關鍵部件，這個巨大的環形空間全由金屬焊接而成，入面與洗衣機內部有幾分相似。

聚變能源不但威力強大，而且環保安全，開發聚變能源是為人類「終極能源夢想」，而「中國環流器二號M裝置」（HL-2M）是目前中國規模最大、參數最高的新一代磁約束聚變實驗研究裝置。

核聚變裝置所以俗稱「人造太陽」，是因為其原理和太陽發光發熱一樣，都可以理解為兩個小質量的原子，聚合成一個較大的原子，能夠釋放出巨大能量。這有幾個必備條件：燃料粒子要達到上億攝氏度高溫；燃料粒子密度要足夠高，使互相碰撞機率增加；還要將這極高溫極高壓的燃料，控制維持得足夠長的時間。

人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者（有片）

為了完成這個實驗裝置，科研人員須攻克一系列技術難題。60多名科研人員經過上百次試驗，先研製出國際先進水平的國內首台大型立軸脈衝發電機組，這一台機組就相當於一個中小型水電站，有30萬千瓦供電容量。

立式脈衝發電機組的具體安裝又是一道難題。由於立式脈衝發電機組沒有飛輪，整個機組能量主要來自轉子，而這個轉子重達400噸，安裝精度偏差卻必須小於0.05毫米，比一根頭髮的直徑還小。現場安裝人員總共拆裝了5次，最終才把轉子安裝到位。

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人造太陽懶人包：聚變能源比核能安全 不會核爆

真空室更是安裝過程難度最大的一個環節。真空室重達15噸，要從8米高的地方，垂直落到線圈筒體的外徑上去。真空室的內腔和線圈的外壁之間只有幾毫米的間隙。這5米的距離，科研人員整整花了幾個小時。

真空室也是「中國環流器二號M裝置」當中，最核心的關鍵部件。真空室體積大約40多立方米，高3米多，直徑5米多。核聚變反應時，氘和氚等離子在真空室內有規律運動。真空室的製造加工、焊接安裝等都有嚴格要求。其中真空度，要求達到類似外太空的環境。

中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略

由於真空室是一個全焊接式的不規則雙曲面結構，焊接點多、焊接長度長，總焊接長度2800米，焊接難度超乎想像。

全球最大型聚變反應實驗堆，國際熱核聚變實驗堆ITER項目正在法國興建。項目由中國、美國、俄羅斯、歐盟、日本、韓國、印度等7方合作，投入近50億美元，中國承擔了約9%的18個採購包製造任務，涵蓋了ITER裝置幾乎所有的關鍵部件。

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責任編輯：連兆鋒

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