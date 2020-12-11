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加拿大反駁華春瑩說法 稱康明凱、斯派佛羁押至今仍未受審

國情動向 11:51 2020/12/11

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加拿大公民康明凱、斯派佛2018年底在中國被捕，今年5月被控涉嫌為境外刺探國家秘密、情報犯罪等罪名。外交部發言人華春瑩昨日（10日）記者會上表示，中方主管部門已對兩人進行起訴和審理，他們的合法權利得到保障。加拿大全球事務部（GAC）同日發聲明反駁，加方與中國外交部進行溝通後，確認兩人仍未受審，對華春瑩的表述感到困惑。

據外交部網站，外媒記者當日提問：「今天是康明凱、邁克爾（斯派佛）在中國被逮捕兩周年的日子。有報道稱，美國檢察官正在尋求達成一項協議，解除對孟晚舟的犯罪指控使她能回到中國。如果這發生了，康明凱、邁克爾兩人是否將返回加拿大？」華春瑩回答：「這兩個案子的性質是不一樣的。我們之前已經說過了，孟晚舟女士事件是純粹的、徹頭徹尾的政治事件，而這兩位加拿大公民是由於涉嫌危害中國國家安全犯罪，中方主管部門對其進行逮捕、起訴和審理，純屬依法辦案。在這個過程中，這兩名公民的合法權利得到了保障。」

加拿大全球事務部方面發表聲明稱，加拿大駐華大使館官員與中國外交部方面進行溝通後，加方確認該兩名公民尚未在華受審，中國外交部發言人的不準確表述，致引起混亂。

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康明凱是加拿大前外交官，斯派佛則是商人，兩人2018年12月先後被中國政府拘捕，由於剛好發生在華為副總裁孟晚舟在加拿大被拘留的數天後，西方國家政府及輿論普遍認為是北京的報復舉動，加拿大、美國多次要求放人。中國否認報復，批評有關說法是混淆是非、顛倒黑白，並強調兩人危害中國國家安全，與孟晚舟案的性質完全不同。

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責任編輯：陳建錫

地緣政治 政治 外交 科技戰 華春瑩 孟晚舟 中國外交部 加拿大 中國 北京

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