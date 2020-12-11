加拿大反駁華春瑩說法 稱康明凱、斯派佛羁押至今仍未受審

加拿大公民康明凱、斯派佛2018年底在中國被捕，今年5月被控涉嫌為境外刺探國家秘密、情報犯罪等罪名。外交部發言人華春瑩昨日（10日）記者會上表示，中方主管部門已對兩人進行起訴和審理，他們的合法權利得到保障。加拿大全球事務部（GAC）同日發聲明反駁，加方與中國外交部進行溝通後，確認兩人仍未受審，對華春瑩的表述感到困惑。

據外交部網站，外媒記者當日提問：「今天是康明凱、邁克爾（斯派佛）在中國被逮捕兩周年的日子。有報道稱，美國檢察官正在尋求達成一項協議，解除對孟晚舟的犯罪指控使她能回到中國。如果這發生了，康明凱、邁克爾兩人是否將返回加拿大？」 華春瑩回答：「這兩個案子的性質是不一樣的。 我們之前已經說過了，孟晚舟女士事件是純粹的、徹頭徹尾的政治事件，而這兩位加拿大公民是由於涉嫌危害中國國家安全犯罪，中方主管部門對其進行逮捕、起訴和審理，純屬依法辦案。 在這個過程中，這兩名公民的合法權利得到了保障。」

加拿大全球事務部方面發表聲明稱，加拿大駐華大使館官員與中國外交部方面進行溝通後，加方確認該兩名公民尚未在華受審，中國外交部發言人的不準確表述，致引起混亂。

【孟晚舟案】加拿大騎警首曝光 策劃拘捕孟晚舟關鍵24小時

杜魯多與拜登通話 冀施壓中國釋放兩名加拿大人

康明凱是加拿大前外交官，斯派佛則是商人，兩人2018年12月先後被中國政府拘捕，由於剛好發生在華為副總裁孟晚舟在加拿大被拘留的數天後，西方國家政府及輿論普遍認為是北京的報復舉動，加拿大、美國多次要求放人。中國否認報復，批評有關說法是混淆是非、顛倒黑白，並強調兩人危害中國國家安全，與孟晚舟案的性質完全不同。

【華為5G】加拿大反對黨促禁絕華為5G 杜魯多留有餘地

【孟晚舟案】杜魯多稱加拿大不會屈服於中國「脅迫外交」

華為孟晚舟被拘兩年 中國大使通話慰問 華春瑩促加拿大放人

責任編輯：陳建錫