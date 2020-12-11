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【新冠疫苗】中國科興新冠疫苗會在巴西投產 定價平吸引拉美國家搶購

社會熱點 12:00 2020/12/11

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中國科興生物的新冠疫苗CoronaVac正在巴西的一條生產線投產，其在巴西售價只要10.3美元，吸引巴西和拉美地區那些為採購昂貴疫苗而頭痛的政府的興趣。

聖保羅州州長Joao Doria在周四的新聞發佈會上說，該州的生物醫學中心Butantan Institute計劃在其生產線上每天灌裝和完成100萬劑科興CoronaVac疫苗，為1月25日開始的疫苗接種計劃做準備。

中國科興新冠疫苗會在巴西投產 低售價吸引拉美國家搶購

Joao Doria說，巴西的11個州已通知Butantan Institute，尋求購買科興CoronaVac的疫苗。在同一場新聞發布會上，Butantan Institute負責人Dimas Covas說，拉美地區的幾個國家，包括秘魯、烏拉圭、巴拉圭和洪都拉斯在內，有興趣從巴西購買科興CoronaVac疫苗。他說，Butantan正與阿根廷就供應疫苗進行深入談判。

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科興新冠疫苗在巴西售價為10.3美元

Dimas稱，科興CoronaVac疫苗對巴西各州和聖保羅以外各城市的售價為10.3美元，這只相當於美國和歐洲醫藥公司新冠疫苗售價的一小部分。Butantan已開始建造一個工廠，計劃從2021年9月從頭開始生產疫苗，而不是從中國大量購買後再進行分裝。

周四稍早，衛生部長Eduardo Pazuello在接受廣播專訪時承諾，明年巴西所有人都將接種新冠疫苗。他又重申，衛生部將購買衛生監管機構Anvisa批準且定價合理的任何有效疫苗，這為巴西購買中國疫苗打開了大門。

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責任編輯：游昊雲

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