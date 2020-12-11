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【國際人權日】中國代表細數美國罪行 質問「有甚麼資格談人權」

國情動向 13:09 2020/12/11

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周四（11日）是國際人權日，中國常駐聯合國日內瓦代表團發表講話，形容全球的人權事業正面臨巨大挑戰，點名批評美國存在防疫失敗、警察暴力、種族歧視等一系列問題，卻還夥同英國等打著人權旗號干涉別國內政，貿問「這樣的國家有甚麼資格談人權」？代表團又強調，中共始終代表並服務於廣大人民的根本利益，中國人的人權將在更高層次上得到保障。

代表團發言人劉玉印表示，中共帶領中國人民贏得了獨立、自由和解放，在國家建設中不斷取得偉大成就，堅持以人民為中心的人權理念，走出符合中國國情的人權發展的道路。中共和中國政府堅持人民至上、生命至上，保障每個人的生命權和健康權，捍衛每個人的價值和尊嚴。中共和中國政府享有的民眾支持率高達90%以上，中方為此深感自豪。

與此同時，中方發現87%的美國人對國家現狀不滿，逾七成美國民眾認為國家正走在錯誤的方向。除了根深蒂固的種族歧視、警察暴力、社會不公等問題外，美國政府還漠視民眾生命權和健康權。在一個號稱擁有最先進醫療技術、最完善防疫體系的國家，新冠肺炎累計確診病例竟超過1,500萬，死亡病例超過29萬，居全球首位。

【中美角力】美啟動程序撤銷中國電信營運許可 確認華為威脅國安

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上個月，有12%的美國家庭「有時」或「經常」沒有足夠食品，一些免費領取食品的地點排出了長隊。如果不能讓人民過上更好的生活，這樣的政府有什麼資格談「人權」？美國還夥同英國等打著人權旗號干涉別國內政，實施單邊強制措施，在海外軍事行動中殺害無辜民眾，給別國造成嚴重人權和人道主義危機，這樣的國家有甚麼資格談「人權 」？

劉玉印表示，中方奉勸美國、英國等以世界人權日為契機，改弦更張，履行自己的人權承諾，解決自己的人權問題，停止將人權政治化，停止侵犯別國人民人權。

【國際人權日】美國宣布制裁17名外國官員等 包括1名廈門公安

駁斥美「人權牌」 官方報告稱新疆宗教信仰自由權利充分實現

責任編輯：陳建錫

 

外交 地緣政治 社會福利 歧視 人權 宗教自由 內政 政治 社會民生 社會矛盾

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