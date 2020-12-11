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【中美角力】受美制裁後 王晨出席中國美國商會晚宴說這話

國情動向 13:06 2020/12/11

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受美國制裁的中國全國人大常委會副委員長王晨，昨日出席中國美國商會答謝晚宴，強調中國將堅持對外開放，放寬市場準入，對在中國註冊的企業一視同仁，希望該商會為推動中美關係重啟對話等作出努力。

王晨出席中國美國商會答謝晚宴並演講。

新華社報道，王晨在答謝晚宴主旨演講中表示，中國積極參與國際抗疫合作，同時堅定不移推進改革開放，多措並舉挖掘國內巨大的內需市場潛力，穩住了經濟、外貿、外資和就業增長，維護了全球產業鏈、供應鏈穩定，共同推動世界經濟復甦。

他指出，中國將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，持續構建市場化、法治化、國際化營商環境，全面實施外商投資法，放寬市場準入，對在中國註冊的企業一視同仁，完善公平競爭環境，實現互利共贏。這將為各國企業在華發展帶來新機遇。

籲推動中美重啟對話、重建互信

他又稱，中國美國商會及其會員企業，在中國抗疫期間慷慨解囊，捐資捐物，中方對此表示感謝。希望中國美國商會及其會員企業繼續充分發揮積極作用，為推動兩國關係重啟對話、重回正軌、重建互信作出努力。

此前一天，王晨出席中國法學會主辦的活動時表示，要積極參與涉外法治鬥爭，更好運用法治方式應對挑戰、防範風險、反制打壓，堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護中國法律的尊嚴不容侵犯。

美國財政部日前就人大取消香港4名民主派立法會議員資格，制裁王晨等14名全國人大常委會副委員長。中國外交部昨日宣布，對涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁，但未提及細節；同時取消美國持外交護照人員臨時訪問港澳地區的免簽證待遇。

中方撤美外交人員臨時訪港澳免簽 報復制裁14人大高層

【中美角力】美制裁後 人大副委員長王晨：積極參與涉外法治鬥爭

【制裁名單】美批量制裁14人大高層 華春瑩用這4字回應

責任編輯：林佩怡

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