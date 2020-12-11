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中國製電子產品銷量增 配件縮水的iPhone 12應記一功？

經濟脈搏 13:43 2020/12/11

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iPhone 12不再配備耳機及充電器

自新冠肺炎疫情爆發以來，全球電子產品的銷量不斷增加，一方面受惠「宅經濟」的興起，另一原因則令人意想不到。中央電視台報道，由於蘋果iPhone 12以環保為由，不再配備耳機和充電器，中國生產的各種電子產品及配件，頓時成為外國民眾搶購目標。阿里國際站的電子產品11月銷量按年增長144.99%，耳機、充電器等配件佔比超過30%。

阿里巴巴國際站相關負責人李毅強表示，今年的疫情深刻改變了外貿行業的模式，許多以前依靠海外參展或自行到海外找買家的傳統線下出口商，今年多轉到線上來做外貿生意。9月起，消費電子類產品流量開始上漲，交易總額按年增長237%。到了11月熱度依然不減，其中又以手機配件最受歡迎。

iPhone 12在內地銷量甚佳，但配件問題就受到詬病

央視報道，深圳睿禾科技主要生產耳機、數據線、充電器等配件，今年3到7月他們平均每天出貨量才約60件，但現時每天出貨量估計達700件左右。睿禾科技解釋，這是由於蘋果新手機取消了原本標配的配件，使得來自中國的手機配件被海外消費者大量搶購，公司三季度銷售額比二季成長5倍。現時工廠產量已基本爆滿，收貨的貨車每日在廠外排大隊。

面對突然暴漲的訂單，不少電子生產企業也面臨原材料漲價、缺貨、人手不足等挑戰。從事電源類產品生產的深圳市富源電電源表示，目前整個材料都供不應求，特別是銅、鋁、塑膠，還有一些晶片，現在甚至得以現金採購。

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責任編輯：陳建錫

通訊科技 科技產品 中國市場 疫情 經濟 行業 銷售 深圳 中國 阿里巴巴

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