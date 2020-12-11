▲ 中國反卡美國脖子？未言是否放飛波音737 MAX

波音737 MAX停飛超過一年半，早前終於獲得美國聯邦航空管理局（FAA）獲批復飛，巴西高爾航空（Gol）本周更搶在美國的航空公司前，首先再飛波音737 MAX。然而，波音737 MAX一大重要海外市場中國，當局卻未有透露何時會放飛波音737 MAX，更表明沒有時間表。

波音最新窄體客機737 MAX年前在5個月內，分別發生印尼獅子航空JT610、埃塞俄比亞航空ET302航班2宗全機盡毀空難，共致346人死亡。中國民航局2019年3月率先下令停飛波音737 MAX，其後多國紛紛跟從，最終令美國也宣佈停飛，打破了國際民航業多年來由美國FAA號令、各國自動服從的慣例。

如今波音737 MAX好不容易再獲FAA放行，但前面看來仍有相同難關要過。除了新冠肺炎疫情重創全球航空業、令飛機訂單大減，中國態度也相當關鍵，這不只關乎波音737 MAX是否能在中國的天空飛行般簡單。

波音737 MAX這大航程、中容量窄體客機，非常適合拓展中國為數巨大的中小城市民航市場，因此本是波音立足中國的利器。波音737 MAX停飛前，中國各航空公司的訂單各共近500架，約佔該機全球總訂單10%，並掌握近100架已交付737 MAX，比美國70多架還多。

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中國市場在2015及2016年，分別佔波音飛入13%及11%。但隨住中美貿易戰與中美關係交惡，加上737 MAX出事，波音這幾年幾乎再沒有在中國售出客機。

全球疫情正令中國航空市場變得更加重要。航空業組織亞太航空中心（CAPA）數據顯示，中國今年已超越美國，成為全球最大民航市場，時間點比國際航空運輸協會（IATA）提早4年實現。中國控制疫情見效下，民航業表現今年以來一枝獨秀，10月載客量已恢復至去年同期近90%。

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美國FAA上月批准波音737 MAX經改裝復飛後，中國至今未有表態，這可能亦會影響去年跟隨中國停飛737 MAX的其他國家態度。

中國民航局局長馮正霖10月指出，局方和FAA與波音交換意見時，明確提出了中方復飛的三原則：飛機設計更改必須獲得適航批准；駕駛員必須得到充分有效的訓練；兩起事故的調查結論必須明確，而且改進措施必須有效。

馮正霖表示，基於這三項原則，中國民航局沒有為737 MAX復飛設定時間表。「只要符合這個要求，我們是樂見復飛的，但是達不到要求，或者不符合三原則，那我們還是要繼續嚴格的適航審定，確保安全。」

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責任編輯：連兆鋒