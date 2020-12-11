【中美角力】再伸橄欖枝？王毅籲重建中美關係這戰略框架

中美博弈不斷升級，在拜登預料即將就任新一屆美國總統之際，中國頻頻呼籲重啟中美對話。中國國務委員兼外交部長王毅周五（11日）談及明年中國外交七大任務，其中一項是中美有必要重建兩國關係健康穩定發展的戰略框架，重申中美要重開對話、重啟合作、重建互信。

王毅周五出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕儀式，他在主旨演講提到，今年中美關係經歷建交40多年來最嚴峻局面，批評美方在單邊主義的道路上越走越遠，成為當今國際體系的最大破壞性因素。

「美國反華勢力倒行逆施該收場」

他又指責，美國國內反華勢力，出於一己私利和政治偏見，對中國不擇手段的造謠抹黑，毫無理智的打壓制裁，甚至挑動意識形態對立，企圖把世界推入「新冷戰」深淵。「美方這些人的倒行逆施該收場了！」他說，如果美國執迷不悟，不僅損毀自身信譽，危及世界的和平穩定，終將被世人和歷史所唾棄。

他警告，中美關係呈現的複雜性已超越雙邊範疇，成為多邊與單邊、進步與倒退、公道與強權之間的較量與抉擇。他強調，中國捍衛的不僅是自身合法權益，更是各國共同和長遠利益；中方維護的不僅是規範中美交往政治基礎，更是各方都應遵守的國際關係準則；中方追求的不僅是本國正當主張，更是為了伸張國際公平正義。

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王毅表示，當前中美關係又來到一個新的歷史關頭，雙方有必要從兩國人民根本利益出發，從世界各國的共同福祉考慮，總結兩國建交以來互利合作的經驗，反思近年兩國關係陷入低谷的教訓，重建中美關係健康穩定發展的戰略框架，雙方並應為此相向而行，共同努力。

他提出中美要做的3件事：

重開對話 溝通對話是正確理解彼此戰略意圖和內外政策的有效途徑，中方願意同美方開啟各層級、各領域平等對話，進行坦誠、深入、建設性交流。力爭求同存異，穩妥管控分歧 重啟合作 互利合作是兩國關係的「壓艙石」和「推進器」。當前雙方應就抗疫開展協調合作，共同戰勝疫情。同時，也有責任就全球經濟、氣候變化、反恐、網絡等重大問題加強溝通，努力為全球和平穩定及世界經濟復甦提供更多公共產品 重建互信 互信是兩國關係健康穩定發展的前提，而信任要建立在客觀和理性基礎上。美方應端正對華戰略認知，不把中國視為威脅，以積極和建設性心態看待中國發展。始終相信只要秉持客觀理性態度，不斷增進彼此了解和利益交融，就一定能夠找到一條不同社會制度、不同文化背景國家，在這個星球上的和平共處之道

在本周初，王毅與美中貿易全國委員會董事會代表團視像交流時，也呼籲中美應一道努力，爭取下階段中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。他強調中美應開啟各層級對話，任何問題都可以拿到桌面上來談，雙方可以梳理形成對話、合作、管控分岐三份清單。

另外，中國駐美大使崔天凱周三（9日）在美中貿委會年度晚宴視像致辭，強調2021年是中美關係承前啟後、繼往開來的關鍵之年，相信中美兩國完全有智慧、有能力超越分歧，重建兩國關係合作共贏、持續穩定發展的戰略框架。他又稱，明年是迎接後疫情時代曙光的關鍵之年，中美合作不能也不應缺位。

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責任編輯：林佩怡

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