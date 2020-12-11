【新冠疫苗】中國重組新冠疫苗 在烏茲別克啟動3期臨床試驗

▲ 中國重組新冠疫苗 在烏茲別克啟動3期臨床試驗

據中國駐烏茲別克大使館官方網站消息，12月10日，中國國產新冠疫苗安徽智飛龍科馬生物制藥公司的重組新冠病毒疫苗，國際臨床3期試驗在烏茲別克啟動。

駐烏大使姜巖表示，中烏兩國在疫情中守望相助，開展卓有成效的抗疫合作。在烏進行疫苗III期臨床試驗是中烏兩國抗疫和生物醫藥領域合作的又一重大成果，體現出中烏全面戰略夥伴關系的高水平，也必將進一步豐富兩國共建「健康絲綢之路」合作內涵。

姜巖表示，當前全球新冠疫情形勢依然嚴峻，中烏抗疫合作仍任重道遠。希望這款疫苗試驗成功，並成為戰勝疫情的有力武器，造福烏茲別克及各國人民。

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烏茲別克是中方開展重組新冠疫苗3期臨床試驗的首個國家。當地副總理穆薩耶夫表示，烏政府將為試驗順利進行提供必要保障，相信烏中疫苗合作必將取得豐碩成果，幫助兩國人民共克時艱。

中國疾控中心主任、中科院院士高福在視頻致辭中表示，目前全世界都在期待一款安全、有效、持久的保護性疫苗，希望重組新冠疫苗能成為最優選擇之一，助力國際社會盡早控制疫情，恢覆經濟社會發展。

5000名志願者參與試驗

據悉，由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司共同研發的重組新冠疫苗於今年11月18日啟動中國國內Ⅲ期臨床試驗。烏茲別克是這款疫苗首個海外臨床試驗點，按計劃將有5000名志願者參與試驗。

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責任編輯：游昊雲

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