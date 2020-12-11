【新冠肺炎】成都本土爆發 醫院掛橫額慶祝「升格」指定檢測點

▲ 成都市武侯區第三人民醫院掛橫額慶祝成為官方指定的檢測點

內地疫情反覆，多個省市再現本土爆發。在成都，市政府早前增加多個酸檢測定點，方便排查確診病例。當地一間醫院獲指定為測定點後，卻掛起紅底白字橫額：「熱烈祝賀我院成為新冠核酸檢測定點醫院」。院方在媒體、網民的圍剿下終拆走橫額，但負責人昨日（10日）解釋，這樣做是為了民眾方便，讓他們知道該院已成為測定點， 不用再去跑大 醫院。

根據武侯區政府資料，涉事的成都市武侯區第三人民醫院是一間二級甲等的綜合性公益非營利醫院、國際愛嬰醫院、衛生部大腸癌篩查點之一，同時它還具多個頭銜，包括成都市「120」網絡醫院，成都市醫療、工傷保險定點醫院，華西遠程會診，網絡教學醫院，成都軍區總醫院協作醫院，以及成都市駕駛員體檢定點醫院，年門診人次達31萬。

醫院負責人回應，橫幅是今年10月掛的，初衷是告訴群眾，醫院已成為核酸檢測定點醫院，可就近做核酸檢測。但由於存在用詞不當，9日已將橫幅撤掉。另一名員工亦指出，市內許多醫院仍不能做核酸檢測，群眾想要做核酸檢測，必須去大醫院，「現在我們醫院開展這項業務後，周邊的群眾不用再去跑大醫院做核算檢測了，主要為方便群眾做檢測」。

內地昨日新增15宗病例，包括6宗屬本土病例，其中4宗來自成都郫都區，2宗分別來自黑龍江綏芬河及東寧，兩市已按照戰時狀態要求，進行疫情防控部署，展開全民核酸檢測。

內地媒體這樣評

這樣的奇葩橫幅公然高掛在醫院的大樓上，令人驚詫。由此帶來的負面影響，也是顯而易見的......可是，醫院掛橫幅慶祝成為核酸檢測定點醫院，僅僅是「用詞不當」嗎？如果真是為了廣而告之、方便群眾，那麼只需要標明「我院成為新冠核酸檢測定點醫院」就行了，為何還要「熱烈祝賀」呢？不僅要慶祝，還要「熱烈」慶祝，由此表達的情緒和心態，不是已經很強烈了嗎？那份興高采烈、迫不及待，簡直要透過字面噴薄欲出了，但凡認識漢字者，恐怕都能很清晰地感覺得到。 教育產業化，並不意味著就能夠完全將教育當成一個生意來做。 同理， 醫療產業化，也並不意味著可以將醫院當成單純的賺錢工具。對那些或有意或無意通過橫幅、對聯等方式“表露心跡”的醫療機構，應該好好查一查，看看它們是在救死扶傷，還是打著救死扶傷的幌子做醫療生意、大發橫財。

微博網民點樣睇

當紅小生：這跟祝賀醫院生意興隆一樣。 笑呵呵321：把醫院的真實想法給說出來了！ 石家莊幫忙：熱烈祝賀我院床位突破1000張。 謙謙堂：拉橫幅是對的，但是編詞的人考慮不周，缺少思維能力！ 真的不愛吃香菜呢：估計是賺錢多吧。 我在上海路：能不開心嗎？幾百塊（採）一個樣。 辰頤物語木頭人：屠宰場的般的欣喜。 冷刺5555：我們大意了啊！一不小心說漏嘴了。 Along-CHN：要不要在村口擺幾桌？

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責任編輯：陳建錫