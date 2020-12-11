【科興疫苗懶人包】最快下月供港！一文列清產量價格和接種反應

科興生物最快下月向香港提供100萬劑疫苗，港府將按優先次序為不同群組人士進行大規模接種計劃。你對科興疫苗了解多少？

關於科興生物（Sinovac Biotech）

成立於1999年，總部位於北京，曾研發沙士、H5N1、H1N1等疫苗。

關於科興新冠疫苗

科興生物研發的「克爾來福」是一種滅活疫苗，由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生。

據悉，滅活疫苗使用廣泛而且非常成功，例如瘋狗症疫苗。

關於產量和價格

科興表示，在新建的2萬平方米的廠房，一年可以生產3億劑疫苗。

和其他的新冠疫苗一樣，克爾來福也需要施打兩劑，因此按照目前估計的產量足夠1.5億人接種。

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已與港府達成協議的兩間疫苗製造商，分別是科興生物，以及由內地復星醫藥引入，德國BioNTech與美國輝瑞合作的疫苗，各向香港提供750萬劑。

疫苗的定價目前還不清楚，但早些時候浙江烏義啟動緊急接種計劃，疫苗價格大約在400元人民幣（約474港元）左右。印尼國有生物製藥公司Bio Farma表示，科興的克爾來福疫苗在印尼定價約20萬印尼盾（約110港元）。

接種後有無不良反應？

外界關注至於接種後的反應。在有效率方面，科興稍早前表示，印尼接種科興疫苗的人有97%產生了抗體，但有效率尚未確定。97%只是血清抗體陽轉率，這與疫苗的有效率並不相同。

至於接種後會否有不良反應，科興生物9月底公布的研究指出，在中國參加試驗的逾5萬名志願者中，只有5.36%的受試者出現程度輕微的不良反應，包括注射部位輕度疼痛（3.08%），疲勞（1.53%）和中度發燒（0.21%）。中國科技部10月亦表示，目前已進入3期臨床試驗的疫苗，基本上為輕度不良反應，尚未收到嚴重不良反應的報告。

責任編輯：尹航

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