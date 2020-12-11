華春瑩：看現在的美國 中國人有千萬理由為國家人權發展驕傲

中美人權角力不斷，中國外交部發言人華春瑩周五（11日）稱，在新冠疫情下，生命權是最大人權，稱中國全力護佑每一個生命，「你再來看看現在的美國，我覺得我們中國人有千萬條理由，為我們國家取得的人權事業的進步和發展感到由衷的驕傲和自豪」，指美國新冠肺炎死亡人數令人震驚。

12月10日是國際人權日，此前一天，美國駐華大使館在微博上號召中國人「大膽說，站出來」，鼓動和平抗議。華春瑩周五回應稱，美方在人權問題上的所作所為，讓世人看到了什麼是教科書般的虛偽人權。

生命權是最大人權

她說，中方認為生存權和發展權是最基本人權，特別是在當前疫情形勢下，人的生命權是最大的人權。她表示，面對疫情，中國堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位；中國亦將促進和保護人權寫入了中國共產黨黨章、中華人民共和國憲法。

【國際人權日】中國代表細數美國罪行 質問「有甚麼資格談人權」

駁斥美「人權牌」 官方報告稱新疆宗教信仰自由權利充分實現

她細數：中國解決14億人的溫飽，減少8.5億多貧困人口，為7.7億人提供就業，為2.5億老年人、8500萬殘疾人和4300多萬城鄉低保人口，提供基本保障。中國擁有世界最大規模的中等收入群體，建成世界最大規模教育體系、社保體系、醫療體系和基層民主體系。

「你再來看看現在的美國，我覺得我們中國人有千萬條理由為我們國家取得的人權事業的進步和發展感到由衷的驕傲和自豪。」華春瑩說。

美國單日新冠死亡人數超911 令人震驚

她提到，美國單日新冠肺炎死亡人數超過「9·11」遇難人數，令人震驚、難過，批評一個國家政府，如果連自己公民的生命都不盡力保護，如何讓人相信他們真正關心和保護其他國家的人權。

對於美國駐華使館發表的微博，她稱很多網民已發問：超過1500萬的確診新冠和因新冠死亡的近30萬的美國人的人權在哪裡？美國4000多萬非洲裔的人權在哪裡？慘遭戰禍的數百萬伊拉克和阿富汗平民的人權在哪裡？

她希望美方聽進去，改過來，強調人權不是華麗空洞的口號，更不是干涉別國內政的工具，中方堅決反對和拒絕任何國家任何人以人權為藉口干涉中國內政。

另外，美國國務院在周四（10日）國際人權日宣布，制裁17名外國官員及其直系家屬，指控這些官員嚴重侵犯人權。制裁名單包括福建廈門市公安局思明分局梧村派出所主管黃元雄（Huang Yuanxiong，音譯），指其拘禁和審問法輪功學員，嚴重侵犯人權，特別是嚴重侵犯宗教自由。

美國國務卿蓬佩奧在聲明表示，中國政府向人民施加可怕和有系統的人權侵犯，包括違反國際公認的思想、良心和宗教信仰自由，世界不能袖手旁觀。

【國際人權日】美國宣布制裁17名外國官員等 包括1名廈門公安

【中美角力】中國代表北韓伊朗等26國 斥美國西方國家侵犯人權

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁