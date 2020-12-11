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北京學者田飛龍主張 大陸應制定「涉台國安法」

國情動向 18:15 2020/12/11

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被視為北京涉港問題智囊的大陸學者田飛龍9日主張，鑑於「港區國安法」對香港的啟示，且對未來「破局台灣問題」至關重要，應成立研究機制，為制定「涉台國安法」作準備。田飛龍還聲稱，應修訂「反分裂國家法」，作好「非和平統一」的制度準備。

由中國全國台聯主辦的第29屆「台灣民情學術研討會」，9日在河南省信陽市舉行，並以「研究新形勢下台灣民情新變化，增進台灣同胞和平統一認同」為主題。中評社報道，現任海峽兩岸關係法學研究會理事、北京航空航天大學副教授田飛龍在會中，作上述表示。

田飛龍聲稱，「港區國安法」是來自「香港『一國兩制』實踐經驗」的啟示，對將來「破局台灣問題」至關重要。他說，「港區國安法」的啟示首先在於，這項法律本身包含「反台獨」的條款，未來中國應在法律執行過程中「側重打擊台獨」；其次，中國應修訂「反分裂國家法」，作好「非和平統一」的制度準備。

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田飛龍宣稱，「港區國安法」的啟示還在於，應針對台灣從事台獨活動的「典型個體和團體」加以制裁；最後大陸應成立「涉台國安法」研究機制，為制定「涉台國安法」進行前期（預先）準備。

他又說，從「港區國安法」獲得有關「一國兩制」的啟示是，對極端分離勢力和外部干預勢力，可修訂和完善有關「涉台的國家安全法制」，採取包括制裁名單在內的一系列「正當而精準的法律行動」，依法反擊和管控，牢牢掌控「兩岸關係的主動權」及追求「完全統一的理性化歷史進程」。

田飛龍聲稱，兩岸關係已進入大陸主導及實質性的「完全統一」進程中，「這是中國憲法秩序和民族復興的必然要求」。

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責任編輯：游昊雲

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