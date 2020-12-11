政治局會議分析研究明年經濟工作 強化反壟斷、防資本無序擴張

新華社報道，中共中央政治局周五（11日）召開會議，分析研究2021年經濟工作，提出要科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，並要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，抓好各種存量風險化解和增量風險防範。

中共中央總書記習近平主持會議。會議認為，今年是新中國歷史上很不平凡的一年，面對嚴峻挑戰和重大困難，中國交出了一份人民滿意、世界矚目的答卷，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。同時，今年是「十三五」規劃收官之年，新時代脫貧攻堅目標任務如期完成，全面建成小康社會勝利在望。

會議強調，中國經濟運行逐步恢復常態，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，要強化機遇意識、風險意識，科學部署，狠抓落實，牢牢把握經濟工作主動權。

強化科技戰略支撐 注重需求側改革

會議指出，明年是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大。要鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全，繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，確保「十四五」開好局，以優異成績慶祝中國共產黨成立100周年。

會議要求，要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。

同時，要求整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大國內市場，夯實農業基礎，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境質量。要對全面建成小康社會進行系統評估和總結，鞏固拓展脫貧攻堅成果，做好同鄉村振興有效銜接。要抓好各種存量風險化解和增量風險防範。

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責任編輯：林佩怡

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