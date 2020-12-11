【中國芯片】賽昉科技發布RISC-V處理器  全球性能最強助打破外國壟斷

上海賽昉科技CEO徐滔在中國集成電路設計業2020年會上做主題演講，發布了該公司基於RISC-V的全球領先的高性能處理器內核天樞系列處理器。業界形容為中國芯片企業邁向高端處理器內核的里程碑事件。

該系列處理器基於RISC-V指令集架構的64位超高性能內核，針對處理器性能和頻率做了高度的優化，在台積電7nm平台的主頻可達3.5GHz，SPECint2006 測試數值為31.2，Dhrystone 測試結果達到5.6 DMIPS/MHz，遠高於行業現有的RISC-V處理器表現。

【中美角力】華為如何去美國化？下設基金投資中國芯片廠

該處理器一旦應用，將大幅提升企業商用設備在多元場景下的處理性能並解決高功耗問題，不僅可應對企業日益復雜的高性能計算處理需求，也讓國產芯片在綠色節能方面邁出堅實一步。

目前，伺服器及個人電腦主要運行於Intel的x86架構，因為X86架構基本不對外授權，國產CPU，在沒有X86架構授權，且又不支持windows的情況下，落後intel真的太遠了。

【芯片產業】全國首條ArF光刻膠生產線投產 勢破美日壟斷

RISC-V架構本身就是對外授權的，其中RISC-V還是開源免費，一旦真的有抗衡X86的實力，中國廠商也就能夠迅速的研發出不弱於intel的芯片出來，迅速的提升中國芯的實力。

作為由中國本土團隊自主開發設計的高性能芯片，天樞處理器除了具備優越的處理性能和處理表現外，還采用12級流水線，具備亂序執行、超標量設計、支持向量運算以及虛擬化技術等特點，這也是目前基於RISC-V開源技術的處理性能和效率均處於全球領先的處理器產品。

賽昉科技CEO徐滔表示，天樞系列處理器主要面向有高性能計算應用需求的行業企業用戶，可廣泛應用於數據中心、PC、移動終端、高性能網絡通信、機器學習等領域，助力企業實現「算法算力加速」。

【中美芯片戰】內地半導體企業急增逾7萬間 存盲目投資問題

針對天樞處理器的推出，行業專家表示，這對國產芯片發展意義重大。「以往RISC-V處理器只能處理簡單指令需求，在應用的廣度和深度受到較大限制，我們在服務器、PC、移動端等通用計算場景主要依賴像Intel、ARM等國外芯片技術提供商。天樞系列處理器內核的發布使得RISC-V開源芯片技術能夠應用到數據中心服務器、PC等高性能通用計算場景，意味著我國自主研發芯片技術上了新台階。」

上述專家認為，賽昉發布的天樞處理器，在處理性能上的優越表現，是「中國芯」打破國外技術壟斷的重要一步，將有力提升RISC-V處理器的應用範圍和應用場景，有助於我國在關鍵芯片技術領域實現國產替代。

中國工程院院士倪光南表示，RISC-V擁有四大優勢，第一個是設計優勢，它降低了芯片研發門檻；第二是技術上大家都是從零開始，沒有任何歷史包袱；第三個是市場優勢，新的市場可以支持RISC-V發展；最後是管理優勢，現在沒有第二家企業能打敗RISC-V，同時也有利於規避其他發達國家的政策管制。

責任編輯：鄧中建

【芯片產業】工信部：芯片業如水泥鋼鐵 出現盲目投資爛尾項目

【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這

【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」