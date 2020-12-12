【拜登中國】戴琦接受提名演說：在世貿提告中國時感驕傲（有片）

美國候任總統拜登的對華班子已公布。拜登提名的美國貿易代表、美籍女華人戴琦（Katherine Tai）11日在拜登記者會上發表接受提名演說，提到自己以前向世界貿易組織提告中國，為代表美國來陳述時而感到驕傲。

戴琦在拜登的介紹下作了簡短講話，她介紹說，雙親在中國出生，台灣長大，於上世紀60年代作為理工研究生進入美國，並歸化為美國公民。

她還提到自己與美國貿易代表署的同事前往日內瓦向世界貿易組織提告中國的經歷。

我們坐了下來，她的雙親來自印度南部，而我的雙親來自台灣。當我們舉起牌子表明我們代表美國來陳述時，我的內心充滿驕傲。（my heart swelled with pride as we raised our placard and stated that we were there to present our case on behalf of the United States of America.） 兩個移民的女兒，在那裡為之服務、為之奮鬥，反映這個為了我們家庭打開希望和機會之門的國家。 這些回憶讓我感激不已，身為美國人，為了美國最大的利益。

戴琦說，貿易就像國內或外交政策中的任何其他工具一樣，它本身並不是目的。它是一種方法，為人民創造更多希望和機會。只有將美國人及所有人的人道及尊嚴放在其中，才可能成功。

如果戴琦的任命獲通過，將會是當地首名華裔貿易代表，領軍參與中美經貿談判。

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責任編輯：尹航

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