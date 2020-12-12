【新冠疫情】新疆再現無徵狀感染者 粵專家：疫苗不一定完全消滅病毒

內地疫情再現反覆。新疆吐魯番市衛生健康委最新通報，12月12日，吐魯番市高昌區在對重點人群進行定期核酸檢測中，发現1名陽性人員，經專家診斷為無徵狀感染者。

據央視新聞報道，首例無徵狀感染者，男，32歲，為吐魯番市經開區一商貿公司員工，家住吐魯番市高昌區紅盾小區。

經排查其密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者，檢出該無徵狀感染者的妻子（28歲）、母親（63歲）核酸檢測結果呈陽性，其余人員均為陰性。目前，3例無徵狀感染者均已送至定點醫院進行隔離醫學觀察。

專家：有疫苗只是多一防護手段 不一定完全消滅病毒

另外，目前多款新冠疫苗已進入生產、配送階段，也令外界關注疫苗能否令疫情完結。據內媒報道，廣東省疾病預防控制中心副主任、首席專家何劍峰認為，答案恐怕是否定的。

他說，「哪怕打上新冠疫苗了，病毒能否終止並不在於疫苗本身，有疫苗也不一定能夠完全地把病毒消滅。」

舉個簡單的例子，預防小兒麻痹症的脊髓灰質炎疫苗很穩定很有效，早在上個世紀中已經面世，但全世界至今也沒有能消滅小兒麻痹症。疫苗誕生200多年，全世界唯一靠疫苗接種而被消滅的傳染病只有天花。

何劍峰提醒，千萬不能以為接種了疫苗就可以摘下口罩不用做防控措施了，「接種疫苗並不等於不會感染病毒，疫苗的防護並非百分之百，只是相當於在疫情防控上多了一個重要防護手段」。

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責任編輯：尹航

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