國務院发展研究中心：中國經濟形勢總體喜中有憂

國務院发展研究中心副主任張軍擴今日（12日）在「2020三亞·財經國際論壇」表示，當前中國經濟形勢總體來講喜中有憂，雖然總體呈現持續穩定恢復態勢，但經濟運行仍存在不少薄弱環節，发展環境面臨多重複雜調整。

目前海外疫情未平，部份訂單因而轉移到中國。張軍擴認為，當發達國家經濟復甦後，中國出口可能再次承壓。

消費需求、投資需求不足

據內媒報道，張軍擴指出，目前消費需求不足的問題十分突出。「從消費需求看，今年前10個月累計，與去年同期相比社會消費品零售總額下降5.9%。前三季度全國居民人均可支配收入增幅實現了正增長，但是實際增幅（只有）0.6%，消費者信心指數一直沒有能夠恢復到疫前水平。」

張軍擴表示，消費需求疲軟主要與疫情影響下居民收入增長放緩有關。

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在投資需求方面，張軍擴表示，民間投資和制造業投資不足，主要是在外部環境趨緊，疊加內部需求疲軟背景之下，企業投資預期不穩，投資意願不足，投資能力受限。

海外復甦後 中國出口或承壓

至於出口需求，張軍擴稱，雖然今年前11個月出口按美元計算增長了2.5%。但如果剔除防疫物資出口大幅度增長等等特殊因素，出口形勢也並不樂觀，出口保持較快增長也存在難度。

張軍擴又指出，經濟增長分化現象比較嚴重，部分行業，部分地區，部分企業仍然面臨比較多困難，中小微企業和個體工商戶生產經營困難問題仍尚未得到根本緩解。

在就業方面，9月份城鎮調查失業率按年高0.2個百分點，重點群體失業率也高於去年同期，特別是高校畢業生（失業率）較往年居高。

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談及中國目前发展環境面臨的多重複雜挑戰，張軍擴表示，近期中國出口大幅改善，一個重要的原因就是歐美經濟恢復緩慢帶來的訂單轉移機會，发達國家未來經濟復甦之後，中國出口可能再承壓。另外，疫情加大了各國對產業鏈自主可控的重視程度，逆全球化趨勢將加劇，中國面臨的產業安全壓力會加劇。

責任編輯：尹航

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