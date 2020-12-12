十三五將收官 官媒：中國建成世界最大住房保障體系

中國即將迎來「十三五」規劃（2016年-2020年）的收官。央視報道，「十三五」期間，中國棚改累計開工超過2,300萬套，超額完成2,000萬套棚改目標任務，幫助5,000多萬居民改善了住房條件。中國建成了世界上最大的住房保障體系。

中國建成世界最大的住房保障體系

據央視，「十三五」期間，全國棚改累計開工超過2,300萬套，超額完成2,000萬套棚改目標任務，幫助5,000多萬居民改善了住房條件。

截至2019年，全國已有3,800萬困難群眾住進了公租房，累計近2,200萬困難群眾領取了租賃補貼。在此基礎上，各地公租房分配進一步放寬了准入條件，將新就業無房職工和在城鎮穩定就業的外來務工人員納入其中。

為進一步加大力度解決新市民的住房問題，「十三五」期間，國家還在13個城市開展集體建設用地建設租賃住房試點，今年又在11個城市試點籌集120萬套小戶型、低租金的政策性租賃住房，政府給予政策支持，國有企業或其他機構參與建設運營。

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五年來，各地通過棚改、公租房實現對困難家庭的兜底保障，通過政策性租賃住房、共有產權住房，不斷豐富住房供應渠道，著力解決困難群體和新市民住房問題，建成了世界最大的住房保障體系。

稍早前，官方亦宣布，832個國家級貧困縣全部「脫貧摘帽」（「摘帽」，即「摘掉貧困帽子」），全國脫貧攻堅目標任務已經完成。

責任編輯：尹航

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