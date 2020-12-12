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【新冠疫苗】零下70度運輸很困難？業內人士點明這一挑戰

社會熱點 18:13 2020/12/12

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外界期待新冠疫苗的大規模接種能令疫情緩解，不過，對於需要零下70度儲存的新冠疫苗，運輸亦是問題之一。中國冷鏈業內人士指，中國的裝備、標準都不差，但真正落地時，最底層執行者能否按照標準來執行，是中國冷鏈運輸企業的較大挑戰。

零下70度運輸 技術層面並不難

據內媒澎湃新聞報道，安進公司東亞區域供應鏈負責人尹南坡10日在2020國際醫藥冷鏈體系建設論壇上介紹，零下70攝氏度一般由幹冰來儲運，技術層面並不難，難的是整個供應鏈上下游的整合。

「一般幹冰三到四天，揮发了以後，你到了機場以後，續冰的操作，怎麽和和海關和相應的一些供應公司之間協調好，然後到往下分銷的時候，也要有冷鏈方案的設計，有一些應急的措施，你的一些分工體系的建設。」尹南坡相信，新冠疫情是一個契機，冷鏈行業的成熟度會因此上升。

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至於中外冷鏈的差距，尹南坡表示，中國醫藥冷鏈在執行層面仍有需要努力的，業內有一種說法「中國是一流的硬件，二流的管控體系，三流的執行」，尤其是在執行方面，最主要的是數據的可靠性和真實性，「給我們看完都挺好，關鍵是數據能不能做到都是真實可靠。」

在論壇上，北京華欣物流有限公司總經理陳光焰還表示，中國的裝備、標準其實都不差，但是真正在落地的時候，就知道最底層的執行者，是否能很好地按照標準來執行，這是國內冷鏈運輸企業的一個比較大的挑戰。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響  

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