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嫦娥五號啟程回家 月球快遞料周四凌晨送到

社會熱點 15:18 2020/12/13

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嫦娥五號啟程回家 月球快遞料周四凌晨送到

中國月球採樣返回任務嫦娥五號正式啟程返回地球。嫦娥五號發動機周日（13日）再次點火，擺脫月球引力並向地球方向前進，進入「月地轉移軌道」。嫦娥五號預料會於周四（17日）凌晨，帶着月球岩石樣本返回地球。

嫦娥五號軌道器、返回器組合體，在中國時間周日上午9時51分，實施第2次月地轉移入射。組合體在距月面約230公里處，四台150牛發動機點火22分鐘，將組合體推離月球引力，進入月地轉移軌道，發動機然後正常關機。

嫦娥五號月初已挖完土 為何等現在才回來？

嫦娥五號第1次月地轉移入射在周六（12日）上午9時54分實施，目的是將軌道器、返回器組合體環繞月球的圓形軌道，修改為橢圓形軌道，以便第2次入射更節省燃料地擺脫月球引力。

歷史性畫面  嫦娥五號月表展示國旗

嫦娥五號軌道、返回器組合體之後會月地轉移過程，實施中途軌道修正。到達地球後，軌道器和返回器會分離，返回器然後會帶着月球岩石樣本再入地球大氣層降落。

央視此前報道，嫦娥五號返回器預定於 17日凌晨1、2時左右，降落內蒙古四子王旗着陸場。這會是1976年蘇聯「月球24號」（Luna-24）任務後，人類44年來首次從月球取得岩石。

嫦娥五號老遠去月球挖土 為何只拿2公斤

嫦娥五號降落「風暴洋」 為何選擇月球這裏

嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了

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責任編輯：連兆鋒

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