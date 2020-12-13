▲ 台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

台商緯創資通（Wistron）印度iPhone廠房遇上工人暴動遭到破壞。緯創印度工廠員工據報因為薪酬問題，砸毀廠內生產線設備以及車輛。緯創否認壓低工人薪酬，稱這是暴力犯罪事件。印度傳媒稱，緯創印度工廠是Apple將產能從中國大陸向外轉移計劃的一部分。

《印度時報》（Times of India）報道，緯創在印度東南部城市訥納爾薩布爾（Narsapur）工廠，於當地時間周六（12日）爆發暴力衝突。約2,000名夜班員工下班離開工廠時，突然破壞公司的家具和組裝設備，有人放火焚燒汽車。警察隨後趕到現場，才控制住場面。

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據悉，緯創廠房員工因為工資問題發動騷亂。員工指公司沒有向他們支付，工程類專業畢業生入職時承諾的2.1萬盧比月薪（約2,200港元），近月更進一步降至1.2萬盧比；非工程類專業畢業生月薪只有8000盧比。員工周五晚上討論薪水時，有人聲稱銀行戶口只收到500盧比人工，隨後演變成暴力活動。

緯創納爾薩布爾工廠投資約2,900億盧比（約305億港元），創造超過1萬個崗位。這家工廠主要為Apple生產低檔iPhone SE手機、物聯網產品和生物技術設備。

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台灣中央社報道，緯創表示這是一起犯罪事件，而非罷工事件。緯創稱，印度當地治安不佳，廠房成為歹徒覬覦目標，暴動者皆是外部人士而非員工。

報道又引述知情人士稱，緯創在當地委託了5家勞務公司，幫忙緯創尋找並僱用工人，且緯創每月都如期按照承諾薪資條件，把資金撥給勞務公司。

有印度台商指，由於印度種姓階級，印度一般基層勞工會信任種姓較高的僱用者或管理者，緯創暴動事件是否為勞務仲介公司或印度籍主管內神通外鬼，勾結外部試圖獲取不法利益，刻意煽動基層員工暴動，還需要進一步釐清。

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責任編輯：連兆鋒