【新冠疫苗】匈牙利擬繞過歐洲藥品管理局　緊急批准使用中國疫苗

據英國路透社12月12日報道，匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）12月11日在Facebook指出，匈牙利將尋求國內緊急批准中國新冠病毒疫苗，而不是像以往一樣等待歐洲藥品管理局（EMA）的審查。此外，巴林國家衛生監管局已正式批准國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗在巴林註冊上市。

西亞爾托稱，匈牙利政府已經收到了有關中國新冠病毒疫苗的文件。「疫苗的安全性不是一個政治或意識形態問題，而是一個專業問題，如果專家們做出了正面的決定，我們將立即開始起草疫苗進口合同」。不過，他沒透露匈牙利尋求緊急批准的是哪款中國新冠病毒疫苗。據悉，匈牙利政府正與三家中國疫苗生產商合作，但沒透露具體名字。

另一方面，據巴林國家衛生監管局官方消息，在G42 Healthcare（國藥集團在中東和北非的獨家經銷商）提交了上市所需相關文件后，巴林國家衛生監管局已正式批准國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗在巴林註冊上市。

▲ 匈牙利擬繞過歐洲藥品管理局 緊急批准使用中國疫苗

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巴林批准國藥新冠疫苗上市

巴林國家衛生監管局在官方通報中稱，其批准和使用國藥集團新冠滅活疫苗的決定是基於該疫苗在幾個國家進行的臨床試驗數據，以及多家權威機構對這些數據進行地徹底審查和評估。這款疫苗的3期臨床試驗結果顯示，在對42,299名接種志願者進行檢測后，數據表明其有效率為86%，中和抗體血清轉化率為99%，能100%預防中度和重度的新冠肺炎病例。

巴林國家衛生監管局在對這款疫苗研發生產過程以及產品穩定性的相關科學數據進行審查後，進一步驗證了這款疫苗的質量。此外，巴林國家衛生監管局還確保了疫苗製造商兌現「遵循藥品生產質量管理規範」，以及「符合國際製藥行業標準和巴林國家衛生監督管理局要求」的承諾。

此外，巴林國家衛生監管局還諮詢了巴林臨床研究委員會的意見，該委員會由醫學專家、科研人員、學者和醫生組成，該委員會同時也負責批准相關臨床試驗。巴林免疫事務委員會也批准這款疫苗上市。

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責任編輯：游昊雲

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