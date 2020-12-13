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【新冠肺炎】赴京港漢確診 隔離期滿前檢測呈陽性

國情動向 17:04 2020/12/13

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內地昨日（12日）新增24宗新冠肺炎確診病例，其中19宗屬輸入個案，包括1名赴北京的港人確診。另外5宗本土病例，有4宗來自黑龍江，綏芬河、東寧轉入防疫戰時狀態，其中東寧「封城」，綏芬河小區封閉式管理。

北京昨日新增2宗境外輸入確診病例、1宗無症狀感染者。其中，60歲香港男子，上月28日乘香港航空抵達北京首都機場，海關經健康篩查並採集咽拭子進行核酸檢測，結果為陰性，送往集中隔離酒店。前日（11日），患者隔離醫學觀察期滿前核酸檢測，結果為陽性，昨日送入地壇醫院，診斷確診新冠肺炎。

深圳昨日亦通報1宗從香港輸入的無症狀感染者，患者為女性，入境後即被集中隔離，之後轉至深圳市第三人民醫院應急院區觀察治療，情況穩定。

另外，內地昨日再多5宗本土病例，4宗來自黑龍江，其中3人是綏芬河無症狀感染者的密切接觸者，1人是東寧市退休人士。

其中，東寧市今日起「封城」，人員車輛不准離開當地。東寧昨日已實施小區封閉式管理，嚴格執行「三不聚（不聚會、不聚餐、不聚集）」，餐飲場所暫停堂食，紅事暫停，白事限於20人之內。

綏芬河昨日也轉入戰時狀態，即日起 小區封閉式管理，嚴格執行「三不聚」，餐飲場所暫停堂食，紅事暫停，白事最多5人。

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責任編輯：林佩怡

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